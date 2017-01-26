Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин наградил шоуменов Маслякова и Захарову высшими орденами

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 0

путин политика революция россия
Путин наградил шоуменов Маслякова и Захарову высшими орденами

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды за заслуги в различных сферах. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени происходит, как правило, два раза в год и приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и Дня России (12 июня). Но тут что-то решили и в январе награждать...

Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — советнику главы РЖД Геннадию Фадееву. Геннадий Матвеевич, безусловно, очень заслуженный человек - бывший министр, бывший глава РЖД. Однако орден первой степени является высшей наградой страны - его, например, получает президент при вступлении в должность. Допустим, многолетнего премьера Черномырдина Ельцин наградил орденом второй степени - и это было высокой наградой. А тут - всего лишь бывший министр, сейчас пенсионер, советник на общественных началах...

Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как бывший премьер-министр. КВН наше всё? Шут равен премьеру?

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Долганов) и наместник Свято- Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) получили Ордена Александра Невского.

Читаем статут ордена: "Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности".

А вообще орден Александра Невского 29 июля 1942 года в СССР был учреждён как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.

У нас церковь отделена от государства, и сами по себе государственные награды на сутане выглядят странновато. Так за что наградили духовных лиц? Получается, если по статуту, "за иную деятельность"... Ну и приравняли тем самым к командному составу...

На таком фоне награждение Захаровой орденом Дружбы даже вполне понятно выглядит - женщина дружит профессионально, можно сказать, со всем миром дружит. Иногда даже смешно получается, не хуже КВН. Такой же орден получила и оленевод с Чукотки Щербакова... 

А вообще, конечно, такая девальвация государственных наград даром для государства не проходит. 

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин опять спел!
Путин опять спел!
25.01.2017
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
26.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин наградил шоуменов Маслякова и Захарову высшими орденами (0)
В Москве средняя сумма взятки выросла в 2,5 раза за год (0)
Володин пообещал законодательно оформить идеи патриарха Кирилла (1)
Постновогодний мордобой возле "Чеховской" спровоцировало наличие "кислотного" дэнс-клуба (2)
Парламентская "оппозиция" согласует с Кириенко кандидатов в президенты (5)
В Чечне растёт число не только пойманных игиловцев, в Бахчисарае - "Хизб ут-Тахрир" (1)
Назарбаев пытается снять с себя ответственность (0)
Мадлен Олбрайт заявила о готовности принять ислам в знак протеста (4)
В 2016 году в РФ за коррупцию осуждены более 13 тысяч человек (0)
В Москве произошло 2 тысячи ДТП за сутки (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Удар по кандидату в президенты Фийону во Франции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навальный - отдельно, котлеты -отдельно...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Стена Трампа
Дарья Митина Дарья Митина: Как же oн раньше служил в oчистке?????
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss