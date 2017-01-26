Путин наградил шоуменов Маслякова и Захарову высшими орденами

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды за заслуги в различных сферах. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени происходит, как правило, два раза в год и приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) и Дня России (12 июня). Но тут что-то решили и в январе награждать...

Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени — советнику главы РЖД Геннадию Фадееву. Геннадий Матвеевич, безусловно, очень заслуженный человек - бывший министр, бывший глава РЖД. Однако орден первой степени является высшей наградой страны - его, например, получает президент при вступлении в должность. Допустим, многолетнего премьера Черномырдина Ельцин наградил орденом второй степени - и это было высокой наградой. А тут - всего лишь бывший министр, сейчас пенсионер, советник на общественных началах...

Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как бывший премьер-министр. КВН наше всё? Шут равен премьеру?

Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон (Долганов) и наместник Свято- Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) получили Ордена Александра Невского.

Читаем статут ордена: "Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности".

А вообще орден Александра Невского 29 июля 1942 года в СССР был учреждён как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.

У нас церковь отделена от государства, и сами по себе государственные награды на сутане выглядят странновато. Так за что наградили духовных лиц? Получается, если по статуту, "за иную деятельность"... Ну и приравняли тем самым к командному составу...

На таком фоне награждение Захаровой орденом Дружбы даже вполне понятно выглядит - женщина дружит профессионально, можно сказать, со всем миром дружит. Иногда даже смешно получается, не хуже КВН. Такой же орден получила и оленевод с Чукотки Щербакова...

А вообще, конечно, такая девальвация государственных наград даром для государства не проходит.

А.Б.