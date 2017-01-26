Путин наградил "за благодеяния" богатейших людей Швейцарии - Усманова и Вексельберга

Президент Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» основателю USM Holdings миллиардеру Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Предприниматели удостоены этой награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

По данным агентства, указ о награждении Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 г.

Специальный знак отличия «За благодеяние» был учрежден президентом в мае 2012 г.

Напомним, в декабре минувшего года швейцарский экономический журнал Bilan включил российского миллиардера Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

По подсчетам издания, состояние Вексельберга за год увеличилось на 4 млрд франков ($3,9 млрд). «Ренова» Вексельберга является основным акционером швейцарских промышленных групп Sulzer, Oerlikon, Schmolz+Bickenbach.

РанееСМИ сообщали, что владелец USM Holding Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. Потерю резидентства объяснили тем, что Усманов сконцентрировался на благотворительности и спорте.

«В силу этого, а также по медицинским причинам, в 2015 году он не провел в России требуемых для подтверждения статуса налогового резидента России 183 дней. На бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается», - заявили в пресс-службе компании.