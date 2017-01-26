"Красный меч" КНР беспокоит США, особенно новая ракета "воздух - воздух"

Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте фотоотчет с учений ВВС "Красный меч - 2016", проведенных еще в ноябре прошлого года. Попавшие в отрытый доступ снимки породили предположения, что китайские военные проводят испытания новой ракеты дальности действия за пределами прямой видимости класса "воздух - воздух".

На одной из фотографий, размещенных на официальном сайте армии КНР в середине января, запечатлен двухдвигательный истребитель "Цзянь-11B" (J-11В), несущий большую ракету. Ее длина составляет примерно четверть от 22-метрового военного самолета.

В учениях "Красный меч - 2016", по данным китайских ВВС, приняли участие около 100 самолетов. При этом еще в конце 2016 года на сайтах, посвященных оружию, распространились фотографии с китайским ударным истребителем J-16, несущим почти идентичную ракету.

По информации китайской правительственной газеты The China Daily, ни армия КНР, ни подрядчики в сфере обороны не делали никаких официальных заявлений по поводу возможного появления нового оружия. В то же время появление ракеты на снимках привлекло внимание интересующихся темой вооружений энтузиастов. Многие из них полагают, что такая ракета позволит расширить боевые возможности ВВС Китая.

В настоящее время китайские истребители используют ракеты PL-11 и PL-12 для атаки по дальним целям. Однако их максимальная дальность действия не превышает 100 км.

Эксперт по техническому оснащению ВВС Китая Фу Цяньшао предполагает, что Китай разработал новую ракету, которая может поражать особо важные цели, такие как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и самолеты для дозаправки в воздухе. Эти воздушные суда, как правило, остаются вдали от зоны боевых действий во время вооруженного конфликта. Цяньшао назвал их "глазами" вражеских самолетов".

Большинство ракет класса "воздух - воздух" во всем мире имеет максимальную дальность около 100 км. Лишь небольшое количество новых видов ракет, которыми оснащаются самолеты с ПВРД (прямоточными воздушно-реактивными двигателями), способны достигать цели на расстоянии в 200 км, отметил эксперт. Из-за своих коротких дистанций они непригодны для атаки по самолетам ДРЛО.

По мнению Цяньшао, решением этой проблемы мог бы стать суперманевренный истребитель с ракетами очень большого радиуса действия. "Успешная разработка такой потенциально новой ракеты стала бы серьезным прорывом в обновлении вооружения Военно-воздушных сил Китая", - отметил эксперт. По его словам, максимальная дальность полета такой ракеты может достигать 400 км, что превышает радиус действия всех ракет класса "воздух - воздух" у ВВС западных стран.

Кроме того, ракета сможет входить в стратосферу на высоту 20-50 км и продолжать полет там, пока не обнаружит цель и не нанесет удар. Размер ракеты позволит оснастить ее большим ультрасовременным радиолокатором наведения для обнаружения целей.

Но это не единственная головная боль потенциального противника. 24 января средства массовой информации Гонконга и Тайваня сообщили о появлении в открытом доступе фотографий межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-41", размещенных в провинции Хэйлунцзян неподалеку от границы России. Военные аналитики полагают, что это второй ракетный комплекс, вставший на вооружение стратегической ракетной бригады, и он развернут на северо-востоке Китая, пишет The Global Times.

"Дунфэн-41" - разработанная в КНР ядерная твердотопливная ракета с радиусом поражения, по разным данным, от 12 до 14 тысяч километров. Оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Ракета способна достичь побережья США за полчаса.

Как отмечает китайское издание, по мнению аналитиков, утечка фотографий "Дунфэн-41" произошла неслучайно и она связана с реакцией Пекина на провокационные заявления президента США Дональда Трампа в адрес Китая.

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