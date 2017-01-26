Вице-спикер Толстой покаялся за блудливый язык, покается ли точно так же Берл Лазар?

Вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой, чья фраза о разрушении храмов "выскочившими из-за черты оседлости с наганом в 17-м году" вызвала обвинения в антисемитизме, в том числе со стороны Федерации еврейских общин России (ФЕОР), примирился с главой ФЕОР Александром Бородой, объяснив ему, что не вкладывал в эти слова националистического смысла.

Разъяснения Толстого о том, что он не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях, устроили главу федерации, во всяком случае Толстой и Борода пожали друг другу руки в знак примирения, передает "Интерфакс" со ссылкой на очевидца этого события.

Примирение состоялось в Госдуме, где в четверг, 26 января, прошли Рождественские парламентские чтения с участием представителей всех конфессий, в том числе патриарха Кирилла. Борода и Толстой поговорили на организованной в нижней палате парламента выставке "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции".

"Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений, которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма, - цитирует извинения Толстого ТАСС. - Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях". "Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять", - обратился он к Бороде.

"Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы, конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный мир", - добавил вице-спикер, поздравив главу ФЕОР с началом Рождественских чтений.

"Это очень важно сейчас, накануне Дня памяти Холокоста (отмечается 27 января - в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау)", - отозвался Борода. "Действительно, у нас многонациональная страна, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требует поддержания и укрепления", - добавил он.

От редакции: Так уж повелось, что правящий класс усаживает в Думу самых верных, самых благонадёжных говорунов с ТВ и из прочих своих же говорилен... Династия Толстых, надо признать, неплохо поднялась при Путине! Такой придворной стала, что Лев Николаевич, наверное, вопреки своему присхождению, литературному стилю, принципам и помыслам - матерился бы трёхэтажно. Ибо всей своей жизнью и творчеством отдалялся от властей мирских, религиозных и очень надеялся, что своим примером хождения в народ и с плугом станет для всего будущего мира этаким переключателем, деятельным покаянцем за всё дворянство... Но вот очень благодарные ему за фамилию и статусность потомки опозорили не только память, но и учение гениального предка. Полезли в новое дворянство. На смену зеркалу русской революции под той же фамилией пришли зеркальца контрреволюции и реакции. И честно отражают социальный регресс, не хуже прогрессивного предка, вдохнувшего предгрозовой воздух Первой русской революции. А в период консолидации вокруг Путина, "либерального лидера" не только "лево-патриотических" щелкунчиков, но и всех мастей правых, от либералов до откровенной фашни (которая всегда на поводке крупного капитала) - отчего бы не высказаться?

Кто там был из Толстоевских антисемитом-то? Вроде как Достоевский, на старости лет, в "Дневнике писателя" отжигал. Ну, так надо же затмить классика, хоть в последующих поколениях! Госдура бьёт собственные рекорды глупословия предыдущего созыва (который, как и этот надо было разогнать Первой же болотной). В конце концов и Жириновский выдохся - а "контент" надо давать. Вот в своей бессмысленной деятельности депутаны и увлечены потрясающе продуктивной работою: высказываются, потом извиняются. Помнится, этот же самый Толстой довольно хряпал огурцом на Первом канале - как бы обнаружив лишний повод для патриотизма. Огурец-то тоже русский! Не израильский же. Кстати, и тем, перед кем извинялся именитый депутан - неплохо бы извиниться. Но за другое - более важное. За высказывание о Ленине - Берл Лазар должен извиниться так же публично. Ждём. Не дождёмся - ей-богу, ещё один Толстой что-нибудь скажет позабористее, вот как-то очень всё правильно совпадает. Хамят левым - отвечают правые. "И это правильно, товарищи!".

Кстати, обхамил-то православный Толстой не евреев, а нас, большевиков - и ему бы перед нами извиняться. Но обиделся ли православный Зюганов? Нет - и не заметил даже, что в год 100-летия Великого Октября хамят его коллеги по Думе - в адрес коммунистов, атеистов, освободителей от оков поповщины. Но всё, как началось на национальной грядке, там и кончилось. А вот это неправильно, товарищи. На дуэль его, что ли, вызвать? Как дворянин дворянина - могу! Правда, что там бывает за убийство неприкосновенных придворных? Горение в геене? В любом другом государстве - хам уже бы влетел из парламента, а этому ещё орденочек дадут. Не всё же Вексельбергам-то получать путинские награды, право дело! И до лакеев дойдут.

Д.Ч.