Советник президента Клименко предложил ограничить интернет россиянам по китайскому образцу

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил установить ограничения в Интернете по китайскому образцу, назвав это единственной возможностью обеспечить информационную безопасность страны, передает агентство «Интерфакс».

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".

По его словам, работающие на территории РФ зарубежные компании неохотно сотрудничают с российскими правоохранительными органами и "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.

Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал установить ограничения в Интернете по китайскому образцу. Свои предложения он объяснил «гибридной» войной против России, которой надо противостоять. В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила приравнять использование интернета к отягчающим обстоятельствам и ввести персональную ответственность владельцев ресурсов за содержание контента.