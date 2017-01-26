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Московский листок

Советник президента Клименко предложил ограничить интернет россиянам по китайскому образцу

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 7

Советник президента Клименко предложил ограничить интернет россиянам по китайскому образцу

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил установить ограничения в Интернете по китайскому образцу, назвав это единственной возможностью обеспечить информационную безопасность страны, передает агентство «Интерфакс».

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".

По его словам, работающие на территории РФ зарубежные компании неохотно сотрудничают с российскими правоохранительными органами и "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.

Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал установить ограничения в Интернете по китайскому образцу. Свои предложения он объяснил «гибридной» войной против России, которой надо противостоять. В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила приравнять использование интернета к отягчающим обстоятельствам и ввести персональную ответственность владельцев ресурсов за содержание контента.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Pidarasy!
Это что?! написал 26.01.2017 19:44
Нет контроля власти со стороны народа - власть вольна делать что ей угодно.
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(без названия)
Irina написал 26.01.2017 19:36
Давно пора. А то лазиют россияне по западным сайтам, демократию изучают, ищут где бы скрепы расшатать. Экстремизьма набираются и, страшно сказать смотрят порно. Пора бы уж направить их на путь. Сайт госуслуг, кремлевское тв, росгвардия. И больше им не нужно.
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да как раз таки все меганенормально
kerg написал 26.01.2017 19:36
Только представте, что где нибудь в Вашингтонпост появилась заметка, что глава администрации белого дома Денис Макдоноу встречается с главой республиканской партии и указывает кому из них баллотироваться в президенты на ваыборах Обамы... На следующий день в стране будет революция. Россиянам же по"ер
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Re: становится все забавней и забавней...
АВел написал 26.01.2017 19:34
Китайцами правят китайцы в интересах китайцев, т.е. в Китае национальная власть.
В России же скоро сто лет как правят сионисты. Вы поверите, что они проявляют заботу
о России? Правильно, в это может поверить только глупец. Они проявляют заботу о сохранении собственной власти в России, для ее дальнейшего разграбления. Для них интернет как кость в горле: слишком много в интернете разоблачающих их информации.
Поэтому под благовидным предлогом заботы о безопасности России интернет надо закрыть.
Опоздали, мир стоит перед большими переменами и Россия тоже.
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Re: становится все забавней и забавней...
Тень написал 26.01.2017 19:18
А это та самая страна, где нищающие день ото дня граждане одобряют деятельность партии и правительства, где изменники, клятвопреступники, убийцы, взяточники, воры, развратники - извращенцы, поучают из всех электроприборов патриотизму, скромности и терпению..., где в воспаленном воображении привластных подлецов кругом одни враги. Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография!
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Re: становится все забавней и забавней...
Szanya написал 26.01.2017 19:10
Да нормально все, точнее, об"яснимо. Просто у этих субъектов голову сносит от чувства вседозволенности - много лет назад расстреляли парламент, прокатило ведь, под грохот орудий на Сев.Кавказе подмяли под себя народную собственность, тоже без возражений, так есть от чего разум потерять.
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становится все забавней и забавней...
случайнозашел написал 26.01.2017 18:38
советник путина по интернету предлагает его закрыть. Тем временем глава администрации президента подбирает массовку на выборы, причем в открытую. А сам путин, тем временем, награждает швейцарских миллиардеров - "благодетелей"... Починаешь новости и можно умом тронуться. Что за страна?!
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