Советник президента Клименко предложил ограничить интернет россиянам по китайскому образцу

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко предложил установить ограничения в Интернете по китайскому образцу, назвав это единственной возможностью обеспечить информационную безопасность страны, передает агентство «Интерфакс».
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".
По его словам, работающие на территории РФ зарубежные компании неохотно сотрудничают с российскими правоохранительными органами и "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".
"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.
Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал установить ограничения в Интернете по китайскому образцу. Свои предложения он объяснил «гибридной» войной против России, которой надо противостоять. В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила приравнять использование интернета к отягчающим обстоятельствам и ввести персональную ответственность владельцев ресурсов за содержание контента.
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Это что?! написал 26.01.2017 19:44
Irina написал 26.01.2017 19:36
kerg написал 26.01.2017 19:36
АВел написал 26.01.2017 19:34
В России же скоро сто лет как правят сионисты. Вы поверите, что они проявляют заботу
о России? Правильно, в это может поверить только глупец. Они проявляют заботу о сохранении собственной власти в России, для ее дальнейшего разграбления. Для них интернет как кость в горле: слишком много в интернете разоблачающих их информации.
Поэтому под благовидным предлогом заботы о безопасности России интернет надо закрыть.
Опоздали, мир стоит перед большими переменами и Россия тоже.
Тень написал 26.01.2017 19:18
Szanya написал 26.01.2017 19:10
случайнозашел написал 26.01.2017 18:38