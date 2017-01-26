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Московский листок

Госдумаки в 2017 обойдутся дорогим россиянам в 10 млрд рублей

Опубликовано 26.01.2017 в разделе комментариев 1

Госдумаки в 2017 обойдутся дорогим россиянам в 10 млрд рублей

Госдума на работу в 2017 году получит из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Согласно проекту сметы, на обеспечение деятельности депутатов и их помощников предполагается выделить 4 миллиарда 846 миллионов рублей. Еще 5 млрд 82 млн рублей предполагается использовать на обеспечение деятельности Госдумы. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 млн рублей.

В документе отмечается, что в проекте сметы на 2017 год для Госдумы учтены расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах, связанные с увеличением их количества. Кроме того, учтены расходы по фонду оплаты труда федеральных гражданских служащих Аппарата Госдумы, связанные с дополнительной численностью штатных единиц и бюджетные ассигнования на проведение экспертно-аналитической работы по сопровождению законодательной деятельности Госдумы.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а на все дороги в рашке
скучающий написал 26.01.2017 20:33
медведонок выделил 30 миллиардов. то есть эти придурки сжирают треть дорожного бюджета всей страны!!!! Точно подмечено - дураки и лороги))))) . Предлагаю вместо говнопутатов нанять гастарбайтеров - они бюджету вообще ни во что не встанут а толк то т же самый - что кремль прикажет то и сделают. Нахрена бабло на этих идиотов тратить?
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