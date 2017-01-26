Госдумаки в 2017 обойдутся дорогим россиянам в 10 млрд рублей

Госдума на работу в 2017 году получит из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». Согласно проекту сметы, на обеспечение деятельности депутатов и их помощников предполагается выделить 4 миллиарда 846 миллионов рублей. Еще 5 млрд 82 млн рублей предполагается использовать на обеспечение деятельности Госдумы. На уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в проекте сметы указана сумма 80,1 млн рублей.

В документе отмечается, что в проекте сметы на 2017 год для Госдумы учтены расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах, связанные с увеличением их количества. Кроме того, учтены расходы по фонду оплаты труда федеральных гражданских служащих Аппарата Госдумы, связанные с дополнительной численностью штатных единиц и бюджетные ассигнования на проведение экспертно-аналитической работы по сопровождению законодательной деятельности Госдумы.