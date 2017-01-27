Все-таки в Кремле думают об ограничении интернета

Это по всему видно, невооруженным глазом. А то, что советник президента предлагает обратить внимание на "китайский опыт", говорит вообще о многом. А сказал он буквально следующее: «Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко во время своего выступления (цитируем по кремлевскому же «Интерфаксу»).

Ну ведь у нас тоже не слишком щепетильны по части общественного мнения, не так ли?

Конечно, в кремле не слишком обрадовались реакции общественности, Дмитрий Песков назвал слова Клименко «частной экспертной точкой зрения». Но факт не что сказал пресс-секретарь президента, а что он вообще обратил внимание на это дело.

Ну, понятно, Клименко тоже начал объяснять, что совсем не то отел сказать - пояснил, что читал лекцию о регулировании интернета по всему мир. «Китайский опыт очень любопытный, но есть разные варианты, это не только китайская история. Почему из этого получилось, что я призываю закрывать, не очень понятно», — сказал советник.

Это, конечно, по-простому называется "отказываться от теплого дерьма". Но так уж у них принято.

В реальности же законодательство ужесточается очевидно и ощутимо, и ясно, что это не инициатива полуграмотных депутатов. Серьезные специалисты в области IT работают. Но именно в области IT, разумеется, из органов есть товарищи (компетентные, некоторых сейчас как раз за госизмену как раз арестовали), но специалисты в области массовых коммуникаций.

К примеру, закон, ограничивающий деятельность медиаконцентраторов - самое смешное в первую очередь отечественных, Яндекса и Майл.ру, фактически выбросил из нашего национального медиа-контента все иностранные источники информации. Причем если кому-то очень надо, он найдет, конечно, а вот из майнстрима отечественного - выкинули. И что? А то что посмотрите новости в январе - такое впечатление, что ни в стране, ни в мире ничего не происходит! Ну там из-за бутылки пива подрались в Москве, Гузеевой эфир перенесли, еще херня какая-то... Вы вдумайтесь - это контент в стране, которая претендует на какое-то если не величие, то на серьезное место в мире - точно. #дебилыбля...

Интересно, почему если Путину подбирают советников по непрофильным для него областям (ну не сам же он, в самом деле, проводил кастинг IT-специалистов), не важно, по культуре, информационным технологиям или медицине, то рядом с президентом оказываются... нет, я не хочу произносить слово "мудаки", но скажем так, не слишком уважаемые в своих областях специалисты?

В общем, конечно, оппозиции только в радость, но к моменту перехода власти эти деятели такого наворотят, что власть опять будет, как и в 1917-м году, валяться на земле, и ее просто станут брезговать поднять... Это повезло, что 100 лет назад власть досталась пусть не слишком-то компетентным в государственном управлении, но толковым и порядочным людям. А ведь может не не свезти во второй-то раз...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск