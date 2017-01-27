Удар по кандидату в президенты Фийону во Франции

Французский сатирический еженедельник "Le Canard Enchene" cуществует более ста лет. Традиционно, многие политические скандалы во Франции начинались с Le Canard. Они разоблачили в своё время президента Жискара д'Эстена - принявшего бриллианты от африканского императора Бокассы. И тем свалили его.

В эти дни "Le Canard..." опубликовал сногсшибательную сенсацию.

Оказывается жена самого перспективного кандидата в президенты от голлистских правых (российские СМИ наперебой кричали, что он несомненно победит на выборах 2017 года Марин Ле Пен) Франсуа Фийона (Francois Fillon) Пенелопа Фийон получала ежемесячную зарплату из фонда, предназначенного ассистентам депутатов Национальной Ассамблеи,-французского парламента.

С 1998 года по 2001 Пенелопа Фийон числилась в ассистентах депутата Фийона и получала 3.900 евро ежемесячно.

При этом она никогда не появлялась на службе.

После того как Фийон ушёл в правительство, стал министром, с лета 2002 года мадам Фийон стала числится ассистенткой сменившего Фийона в Ассамблее Марка Жуло ( Mark Joulaud ) и стала получать от 6.900 до 7.900 евро ежемесячно. Итого, резюмирует Le Canard, мадам Фийон получила за восемь лет около 500 тысяч евро.

Никогда не появившись в парламенте.

Это конечно удар по кандидату в президенты Фийону. И какой!

Похоже, его просто размазали.

От редакции: Тут необходимы некоторые пояснения, поскольку не все наши читатели так уж пристально следят за французской политикой.

Во-первых, во Франции есть выборы. То есть такого, чтоб голосовали за одного, а выбрали другого быть не может в принципе.

Во вторых, Франция очень политизированная страна, может быть самая политизированная, так что граждане в массе своей весьма пристально следят за политикой и голосуют довольно сознательно. И такой скандал - это, видимо, жирный крест на репутации Фийона, который к тому же на каждом углу распинался о своей честности. Так вот - все это помнят.

После президентства Олланда, который оказался слишком ничтожным даже для Французской республики, левым партиям предстоит еще долго отдуваться за его "успехи", так что будущий президент на 99 процентов будет правым.

А на правом фланге реальные шансы только у респектабельного Фийона и считающейся крайне радикальной Ле Пен. До скандала шансы Фийона считались предпочтительными (хотя на наш взгляд он черезчур скучен), а теперь, видимо, Ле Пен является фаворитом гонки

Правда, во Франции нередко бывает, что во втором туре и левые, и правые объединяются против лидера, если он слишком противостоит элитам. В случае с Марин Ле Пен такое очень возможно, но не вполне ясно, на ком же сосредоточится внимание элит - остальные кандидаты слишком ничтожны...

А.Б.