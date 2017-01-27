КПРФ в очередной раз "кинула" свой электорат

В феврале 2016 года на сайте КПРФ появилась информация о новом партийном проекте, называющемся «Гражданский совет». Суть заключалась в том, что на платформе инернет-проекта партии «Народная инициатива» предполагалось провести «выборы» (видимо, это был своеобразный ответ на праймериз «Единой России»), по результатам которых 150 человек стали бы членами совещательного органа при фракции КПРФ в Госдуме.

На эту инициативу откликнулось довольно большое число граждан – свои кандидатуры выставило 1122 человека, многие из них развили достаточно серьёзную активность в раскрутке своих кампаний, тратили своё время, свои деньги. Несмотря на критику (например, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов достаточно скептически высказывался насчёт этой инициативы КПРФ), многим казалось, что это интересный и перспективный проект. Курировал это всё депутат Сергей Обухов, член ЦК КПРФ, предполагалось, что после выборов каждого из победителей «прикрепят» к депутатам госдумовской фракции коммунистов, и они смогут работать – с одной стороны, на благо партии, с другой – на благо общества: «Понимая, что без развития гражданского общества, народной демократии, инициативы самых энергичных и талантливых людей, общество обойтись не может, КПРФ инициирует проект по созданию Гражданского Совета при фракции КПРФ в Государственной Думе».

На деле вышло совершенно иначе. Выборы закончились, 150 человек прошло, и началась обычная КПРФная тягомотина: для начала, победителей призвали помогать партии на выборах (естественно, на безвозмездной основе). Большинство с радостью откликнулось, не подозревая, что после выборов их просто-напросто «кинут».

Депутат Обухов, курировавший проект, не прошел в Госдуму, а сама КПРФ, как известно, провалила выборы 2016 года. Несмотря на то, что инициатива подавалась как «партийная», после выборов и неудачи Обухова, оказалось что это чуть ли не его личный проект (партия же поддерживать этот проект просто не захотела). Судя по всему, «член ЦК» в КПРФ – это не очень авторитетное звание, если нет статуса депутата Госдумы.

С сайта «Народной инициативы» просто убрали практически все упоминания о «гражданском совете» (забыв, впрочем, удалить пару страничек, по своей обычной некомпетентности), а организаторы проекта просто отмораживаются от всех, кто интересуется о судьбе этой «замечательной» партийной инициативы. Почти 38 тысяч человек, проголосовавших на этих «выборах» так же отдали свои голоса «в пустоту». Но КПРФ нет до этого никакого дела – партийные чиновники сейчас, скорее всего, гораздо сильнее озабочены тем, как распилить ослабевшее госфинансирование.

В общем, можно считать, что это ещё одна очень показательная и характерная для КПРФ история, показывающая всю антинародную, и абсолютно не-коммунистическую сущность этой мелкобуржуазной партии бизнесменов и политиканов. На людей этим «коммунистам» наплевать, особенно в межвыборный период. Если они так легко кинули 38 тысяч своих сторонников – то чего говорить о простом народе? Стали бы они выполнять свои предвыборные обещания в случае победы? Очевидно, что нет. А партия, не опирающаяся на широкие народные массы – это в любом случае, фальшивая, ненастоящая партия.