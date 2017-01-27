Большинство россиян мечтают о пенсий в 30 тысяч рублей

Подавляющее большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный Российским государственным социальным университетом.

При этом 36,5% опрошенных посчитали удовлетворительными выплаты в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1% респондентов назвали сумму в 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии — 10–15 тыс. рублей.

Кроме того, большинство опрошенных также считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40% получаемой ранее заработной платы. Только 15 процентов респондентов оценили достаточный размер выплат исходя из коэффициента замещения менее 30 процентов от зарплаты.

Напомним на январском совещании у Дмитрия Медведева вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок, заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей.

21 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года реальный размер пенсий в России будет снижаться. По его словам, выплаты в реальном выражении будут уменьшаться примерно на 0,5 процента ежегодно.