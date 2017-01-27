Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 1

Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Правительство сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей, на 19 млрд меньше будет выделено на научные исследования, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления кабмина.

Действующая редакция федеральной целевой программы развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд руб. пойдет на «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения».

Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 млрд руб., из которых бюджетные средства — 168,3 млрд. На научные исследования пойдет 103 млрд руб. Программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Изначально на развитие науки и техники закладывалось 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, «направленных на решение комплексных научно-технологических задач», говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое — в 2018–2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось. Финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.

Наиболее радикальное сокращение бюджета коснется материально-технической инфраструктуры: на ее поддержание потратят вполовину меньше запланированного. До трети бюджетного финансирования потеряют проекты популяризации науки. Также на треть меньше денег выделят на организацию международных научных мероприятий и участие в них.

При этом, на 7,2 млрд рублей вырастут расходы на реконструкцию и техническое оснащение некоторых научных и учебных заведений. Это Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Бурда написал 27.01.2017 10:48
Прощай наука в России! Видимо, Путиноиды рассчитывают на "мощь" в борьбе с соперниками и "врагами" на вилы, лопаты и молоты и "танки Т-34", а так же на китайскую электронику, которую Китай всегда может перекрыть и трахнуть РФ в з.... Да, РФ-страна зажравшихся от денег воров и идиотов, которые властвуют, фактически уничтожая страну.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Беспредел в суде
Беспредел в суде
27.01.2017
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
Исаакий, черта оседлости и "телеграф" Толстой
26.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд рублей (1)
Большинство россиян мечтают о пенсий в 30 тысяч рублей (2)
75 тысяч человек без тепла в Пензе (4)
КПРФ в очередной раз "кинула" свой электорат (5)
Удар по кандидату в президенты Фийону во Франции (6)
Все-таки в Кремле думают об ограничении интернета (23)
Госдумаки в 2017 обойдутся дорогим россиянам в 10 млрд рублей (3)
Советник президента Клименко предложил ограничить интернет россиянам по китайскому образцу (17)
Вице-спикер Толстой покаялся за блудливый язык, покается ли точно так же Берл Лазар? (8)
Путин наградил "за благодеяния" богатейших людей Швейцарии - Усманова и Вексельберга (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Еще раз поздравляю Виктора Петрика! О дешевых графенах.
Максим Калашников Максим Калашников: Пётр Толстой получил выговор от израильского посла и покаялся
Дарья Митина Дарья Митина: Судьбу Сирии будут решать сирийцы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ну так хочется интернет - обрезать!
Дарья Митина Дарья Митина: Бррррр-р-р-р-р-р!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss