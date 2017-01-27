Правительство урежет расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Правительство сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей, на 19 млрд меньше будет выделено на научные исследования, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления кабмина.

Действующая редакция федеральной целевой программы развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд руб. пойдет на «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения».

Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 млрд руб., из которых бюджетные средства — 168,3 млрд. На научные исследования пойдет 103 млрд руб. Программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Изначально на развитие науки и техники закладывалось 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, «направленных на решение комплексных научно-технологических задач», говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое — в 2018–2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось. Финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.

Наиболее радикальное сокращение бюджета коснется материально-технической инфраструктуры: на ее поддержание потратят вполовину меньше запланированного. До трети бюджетного финансирования потеряют проекты популяризации науки. Также на треть меньше денег выделят на организацию международных научных мероприятий и участие в них.

При этом, на 7,2 млрд рублей вырастут расходы на реконструкцию и техническое оснащение некоторых научных и учебных заведений. Это Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет.