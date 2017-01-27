Награждающая миллиардеров орденами Путинская Россия не нашла средств на Вечный огонь в Новоузенске

В городе Новоузенске Саратовской области выключен в целях экономии Вечный огонь, выяснили в региональном штабе Общероссийского народного фонда, сообщается на сайте организации.

Письмо с выражением обеспокоенности по этому поводу губернатору Саратовской области Валерию Радаеву направила сопредседатель регионального штаба ОНФ сенатор Людмила Бокова, сообщает сайт "Общественное мнение". В администрации ответили, что статус мемориала не предполагает бесперебойной работы Вечного огня.

Активисты ОНФ с 2014 года следят за функционированием мемориалов "Вечный огонь" на территории области совместно с общественными, молодежными и патриотическими организациями.

Отметим, в апреле прошлого года в поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области произошел в некоторой степени курьезный случай: на воинском мемориале вместо Вечного огня журналисты обнаружили муляж. В трубу, из которой должен идти газ, была установлена заглушка с изображением огня. Установка муляжа оказалась связана с тем, что в поселке на тот момент еще не было газа.

А в октябре 2016-го уже в Таганроге «Газпром» отключил газоснабжение "Вечного огня", чтобы на нем не жарили сосиски, заявил «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. «В Таганроге пять «Вечных Огней». Из них лишь один горит постоянно: газ оплачивается из специального фонда «Газпрома». Два относятся к «Тагмет» и «Красный котельщик» - предприятия сами определяют, когда горит пламя. Еще два мы включаем, когда приходит письменное обращение администрации города. То есть включаем по необходимости - в связи с памятными датами, - пояснил Ревенко. - Почему? Банальный ответ: не хочется, чтобы на таком огне жарили сосиски. Нет охраны, нет постоянного присмотра. А без этого, к сожалению, никак», - написал он на своей страничке в Фейсбуке в ответ на жалобы местных жителей.

Тем временем и в Бурятии чтут память воинов Великой Отечественной - не только словом и делом, но даже и рублём! Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Отечественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год. Начальник управления соцзащиты Улан-Удэ и председатель городского совета ветеранов вручили Шагдаржапу Мункуеву от имени главы Бурятии и мэра Улан-Удэ подарки: поздравительную открытку, букет цветов, шерстяной плед, тысячу рублей наличными и еще сертификат на 500 рублей.

Зато вчера президент Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» основателю USM Holdings миллиардеру Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Предприниматели удостоены этой награды «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

По данным агентства, указ о награждении Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 г.

Специальный знак отличия «За благодеяние» был учрежден президентом в мае 2012 г.

Напомним, в декабре минувшего года швейцарский экономический журнал Bilan включил российского миллиардера Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей Швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

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