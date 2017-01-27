Переговорная деятельность Евросоюза в деле Макса и Талгата будет усилена

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерика Могерини 24 января дала ответ на запрос депутатов Европарламента от Коммунистической партии Греции о судьбе защитников земли Макса Бокаева и Талгата Аяна. Публикуем у себя текст этого ответа.

ЕС внимательно следит за ситуацией с правами человека в Казахстане, в том числе путем мониторинга арестов и судебных разбирательств в отношении представителей СМИ и правозащитников. В течение последнего Совета по вопросам сотрудничества с Казахстаном в Брюсселе 4 октября 2016 года, ЕС подчеркнул необходимость согласования законных интересов безопасности с необходимостью защиты индивидуальных свобод в Казахстане.

В случае Макса Бокаева и Талгата Аяна, судебное разбирательство началось 30 сентября в г. Атырау. Их первоначальные обвинения в восстании и попытке свергнуть правительство, было изменено на «разжигание социальной розни, распространения ложной информации, нарушение порядка организации демонстраций». Делегация ЕС и государства-члены ЕС в Астане отправляли своих наблюдателей на судебный процесс.

ЕС поднял случай с Бокаевым и Аяном на переговорах с правительством Казахстана на ряде мероприятий, в том числе во время диалога по правам человека с Казахстаном, которое состоялось 23 ноября в Брюсселе. ЕС выразил свою обеспокоенность по поводу подхода правительства к регулированию мирных собраний и призвал казахстанские власти выполнить рекомендации, принятые Специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе мирных собраний и ассоциаций после его визита в 2015 году.

Делегация ЕС в Астане будет продолжать внимательно следить за судебными процессами, в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, и намерена повысить свою озабоченность при каждом удобном случае во время переговоров с казахскими властями.

Запрос делегации КПГ в Европарламенте относительно преследования борцов против приватизации земли в Казахстане

Делегация депутатов от Коммунистической Партии Греции в Европарламенте выступила с запросом к Европейской комиссии, в связи с преследованиями борцов против приватизации земли в Казахстане. В прессе-релизе европарламентской фракции КПГ отмечается:

«Как стало известно, 18 мая, в Казахстане были арестованы активисты движения против земельной реформы — Макс Бокаев и Талгат Аян. В этот день властями были арестованы на 15 суток еще 50 активистов в разных регионах страны, с целью не допустить проведения митингов протеста против продажи на аукционах 2 миллиона и 300 тысяч гектаров земли иностранным корпорациям. Но именно в отношении Макса Бокаева и Талгата Аяна Комитетом Национальной Безопасности было возбуждено уголовное дело, в рамках которого их обвиняют в подготовке «массовых беспорядков» и приготовление к действиям по свержению существующей власти.

В качестве доказательства их «вины», спецслужбы Казахстана предоставляют заявление на проведение мирного митинга, назначенного на 21 мая, показания других лиц, а также факт проведения 24 апреля в городе Атырау многотысячного митинга протеста. Никаких других вещественных доказательств приготовлений к «перевороту» следствием представлено не было и с момента ареста, сроки расследования уже неоднократно продлевались.

Власти активно готовят в городе Атырау громкий судебный политический процесс над Максом Бокаевым и Талгатом Аяном с целью запугать профсоюзных активистов и нефтяников Западного Казахстана, которые приняли активное участие в протестах против земельной реформы. В правительственной прессе они все ставятся в один ряд с «террористами» и есть опасения, что в случае проведения новых митингов протеста в отношении участников может быть применено оружие, как это было пять лет назад, когда произошел расстрел мирного митинга бастовавших нефтяников Жанаозена. Всем арестованным грозят длительные сроки заключения, а Макс Бокаев заразился уже в тюрьме тяжелой формой Гепатита С и ему не предоставляется полноценное лечение, что создает угрозу для его жизни.

Европарламентская фракция КПГ вносит этот вопрос в Европейский парламент и просит от Еврокомиссии дать оценку этих событий в Казахстане, а также какие меры она предпримет для освобождения Макса Бокаева и Талгата Аяна, которые преследуется только за то, что воспользовались правом на проведение мирных митингов протеста с целью недопущения приватизации природных богатств, принадлежащих всему народу».

Текст запроса КПГ:

В Казахстане 18 мая были арестованы активисты движения против земельной реформы — Макс Бокаев и Талгат Аян.

Комитетом Национальной Безопасности было возбуждено уголовное дело, в рамках которого их обвиняют в подготовке «массовых беспорядков» и приготовление к действиям по свержению существующей власти. В качестве доказательства их «вины», спецслужбы Казахстана предоставляют заявление на проведение мирного митинга.

Власти активно готовят громкий судебный политический процесс над Максом Бокаевым и Талгатом Аяном с целью запугать профсоюзных активистов и нефтяников Западного Казахстана, которые приняли активное участие в протестах против земельной реформы.

Всем арестованным грозят длительные сроки заключения, а Макс Бокаев болен тяжелой формой Гепатита С и ему не предоставляется полноценное лечение, что создает угрозу для его жизни.

Мы призываем Еврокомиссию дать оценку этим событиям в Казахстане, а также спрашиваем какие меры она намеренна предпринимать для освобождения Макса Бокаева и Талгата Аяна, которые преследуется только за то, что воспользовались правом на проведение мирных митингов протеста с целью недопущения приватизации природных богатств, принадлежащих всему народу?

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