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Московский листок

Доктор Печатников тщательно скрывает свою диссертацию

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 0

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Доктор Печатников тщательно скрывает свою диссертацию

Представители интернет-сообщества "Диссернет", занимающиеся поиском плагиата в научных работах отечественных чиновников, не сумели обнаружить в доступных источниках докторскую диссертацию вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Об этом сообщает портал Vademecum со ссылкой на представителя "Диссернета" Андрея Ростовцева. 

По его данным, документа, благодаря которому он якобы получил степень доктора наук, не оказалось в архивах Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) при Первом медицинском институте, где он обязательно должен находиться по закону, и Российской государственной библиотеки (РГБ). 

Сам Печатников пояснил сайту "Открытой России": "Для России я кандидат медицинских наук. А докторскую диссертацию защищал во Франции". 

Между тем с докторским статусом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития упоминается на сайте Европейского медицинского центра и в архивных материалах сайта Московского физико-технического института (МФТИ). Доктором наук Печатникова неоднократно называли федеральные и сетевые СМИ. Так же его представляют и специализированные научные издания, пишет Vademecum. 

Например, вице-мэр фигурирует как член редакционной коллегии, профессор и доктор наук в авторитетном рецензируемом медицинском журнале "Клинический опыт "Двадцатки", издаваемом Городской клинической больницей N20 Департамента здравоохранения Москвы. В общей сложности как доктор медицинских наук Печатников упомянут более чем в 60 тысячах источников, отмечается в публикации. 

Во Всероссийской аттестационной комиссии сообщили, что в архивах ВАК информации о присвоении Печатникову степени доктора наук не имеется. Сам чиновник ранее официально никогда не подтверждал и не опровергал наличие у него этой ученой степени. 

Сдали в утиль 

Леонид Печатников в 1979 году закончил Первый медицинский институт им. И.М. Сеченова. В ученом совете вуза, где хранятся работы и досье на выпускников, сообщили, что все документы, датированные ранее 2006 года, были утилизированы в связи со сроком давности. 

При этом один экземпляр защищенных диссертаций и других работ, вне зависимости от года их написания, должен был быть направлен ЦНМБ, отмечают представители вуза. В хранилищах ЦНМБ должны находиться все научные работы по медицине. 

Руководитель отдела подготовки информационных ресурсов для электронной библиотеки ЦНМБ Юрий Маврин сказал, что если диссертация в области медицины не присутствует в электронном каталоге библиотеки, значит, "ее не существует в природе". Эту информацию подтвердили и представители руководства ЦНМБ, сообщается в статье. 

Единственной защищенной научной работой Печатникова, которую удалось обнаружить Vademecum, является кандидатская диссертация под названием "Нарушения холинергической регуляции у больных бронхиальной астмой", которую тот защитил в 1984 году. Научным руководителем Печатникова был доктор медицинских наук, профессор Евгений Гембицкий, который с 1977 года являлся главным терапевтом Министерства обороны СССР.

Между тем, Печатников позиционирует себя как совесть Постэпохи. Прокуратура Москвы о17 октября 2016-го года рганизовала проверку по заявлению заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова в связи с инцидентом, когда активисты повесили 8 октября манекен с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед зданием Музея истории ГУЛАГа в столице. По данным ТАСС, прокурорская проверка будет касаться исполнения законодательства о противодействии экстремизму. Инцидент был заснят на камеру уличного наблюдения, отмечает агентство. 

11 октября директор музея Роман Романов заявил, что обратится в полицию с требованием наказать активистов. "Мы проконсультировались с юристами и все же решили обратиться (в полицию). У нас есть запись с камер наблюдения и информация на сайте этой организации (Российского коммунистического союза молодежи), что они это провели. Все основания для обращения у нас есть. С точки зрения обывателя, это ужас, кощунство и какое-то мракобесие. С точки зрения полиции, думаю, это может быть расценено как хулиганство", - сказал директор музея.  

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