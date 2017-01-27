Трамп признался Мадонне в глубочайшей и взаимной неприязни

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нецензурное выступление певицы Мадонна в его адрес во время «Марша женщин» в Вашингтоне, сообщает The Hollywood Reporter. «Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку Трамп.

По его словам, выступление Мадонны является позором для США.

Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Кроме того, она добавила, что «думала о взрыве» Белого дома.

Позже Мадонна заявила, что ее слова были грубо вырваны из контекста.

Напомним, Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

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