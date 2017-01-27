Трамп признался Мадонне в глубочайшей и взаимной неприязни

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нецензурное выступление певицы Мадонна в его адрес во время «Марша женщин» в Вашингтоне, сообщает The Hollywood Reporter. «Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку Трамп.
По его словам, выступление Мадонны является позором для США.
Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Кроме того, она добавила, что «думала о взрыве» Белого дома.
Позже Мадонна заявила, что ее слова были грубо вырваны из контекста.
Напомним, Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.
Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.
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поэтому. написал 27.01.2017 15:20
Она видимо считает, что еврейская община обеспечит ей безнаказанность и безопасность.
Между тем ее надо привлекать к ответственности исключительно как раввина, несмотря на возможный еврейский хай. Раввин в тюрьме за еврейство - это что то.
ЗАПАДЛО написал 27.01.2017 15:08
В первые в новейшей истории раввина потыкали носом в его же дерьмо. Теперь это сможет делать любой полицейский. А то, что раввин в юбке, так это никого не eбет.
а мне написал 27.01.2017 14:43
слухайти написал 27.01.2017 14:38
ес написал 27.01.2017 14:36
кароче... написал 27.01.2017 14:33
и там адни пидирасты проживають
А В РАСИИ
культура-васпитания всякия и КРЫМНАШ
и пидирастоффф нетути и свабоды всякия
ГЕРХАРД написал 27.01.2017 14:27
Вообще сколько музыкой увлекаюсь,не могу понять,амерский менталитет-чего они там в этой проститутке нашли.Музыка-ноль.Вокал-Скрип телеги.Морда- лошадиная.
А известность...Ёппаный папа.У них столько добра музыкального- не перелопатить. а тут такой дерибас.Ишшо Джексон с той же бани.
раввину в юбке написал 27.01.2017 14:10
Мадонна изучила каббалу у калифорнийских баптистов и стала первым раввином в америке.
Сколько таких раввинов баптисты готовят по всему миру??? Берл случайно не от туда?
Шило и еврея в мешке не утаишь. А вот утопить можно.