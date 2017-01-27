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Московский листок

Трамп признался Мадонне в глубочайшей и взаимной неприязни

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 8

сша реакция выборы протесты феминизм
Трамп признался Мадонне в глубочайшей и взаимной неприязни

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нецензурное выступление певицы Мадонна в его адрес во время «Марша женщин» в Вашингтоне, сообщает The Hollywood Reporter. «Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку Трамп.

По его словам, выступление Мадонны является позором для США.

Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Кроме того, она добавила, что «думала о взрыве» Белого дома.

Позже Мадонна заявила, что ее слова были грубо вырваны из контекста.

Напомним, Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

Новость по теме:

Мадонна покрыла Трампа трёхэтажным американским матом на вашингтонском марше женщин



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Случай не ординарный,
поэтому. написал 27.01.2017 15:20
культовая пиздожопая жидовка, подрабатывающая непотребными, англое-еврейскими песенками, публично оскорбила Первое лицо государства.
Она видимо считает, что еврейская община обеспечит ей безнаказанность и безопасность.
Между тем ее надо привлекать к ответственности исключительно как раввина, несмотря на возможный еврейский хай. Раввин в тюрьме за еврейство - это что то.
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Re: а мне бы
ЗАПАДЛО написал 27.01.2017 15:08
Случай не ординарный, поэтому.
В первые в новейшей истории раввина потыкали носом в его же дерьмо. Теперь это сможет делать любой полицейский. А то, что раввин в юбке, так это никого не eбет.
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(без названия)
а мне написал 27.01.2017 14:43
бы ЗАПАДЛО на месте ПРЕЗИКА отвечать на выпады ПЕВИЦ(канешно это ТОЛЬКА мой ВЗГЛЯД)
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(без названия)
слухайти написал 27.01.2017 14:38
ПУГАЧЁВА че сказала про ПОЛИТиК
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(без названия)
ес написал 27.01.2017 14:36
Маленькая неудача в начале пути это лучше, чем маленькая удача, поскольку заставит собраться и быть внимательным до конца...
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(без названия)
кароче... написал 27.01.2017 14:33
в СЧА нету демакратик
и там адни пидирасты проживають
А В РАСИИ
культура-васпитания всякия и КРЫМНАШ
и пидирастоффф нетути и свабоды всякия
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 27.01.2017 14:27
Престарелая гопница,увидала в Трампе самца.Мужика,доминанта.Который к бабам,относится сугубо потребительски.С его слов.Возбудилась.Кроме мата,ничего не смогла выдать.
Вообще сколько музыкой увлекаюсь,не могу понять,амерский менталитет-чего они там в этой проститутке нашли.Музыка-ноль.Вокал-Скрип телеги.Морда- лошадиная.
А известность...Ёппаный папа.У них столько добра музыкального- не перелопатить. а тут такой дерибас.Ишшо Джексон с той же бани.
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Трамп признался в глубочайшей и взаимной неприязни
раввину в юбке написал 27.01.2017 14:10
а раввинам не запретно ругать матом хоть кого. Кроме негров разумеется...
Мадонна изучила каббалу у калифорнийских баптистов и стала первым раввином в америке.
Сколько таких раввинов баптисты готовят по всему миру??? Берл случайно не от туда?
Шило и еврея в мешке не утаишь. А вот утопить можно.
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