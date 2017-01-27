Думаки узаконили домостроевские побои

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Интерфакс».

Госдума приняла закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

За принятие документа проголосовали 380 депутатов из 383 присутствовавших, трое не поддержали решение.

Думские реакционеры выстроились по ранжиру

ЛДПР выступила за принятие закона. Как заявил лидер партии Владимир Жириновский, закон помогает "сохранить, а не разрушить семью". "А чтобы не было побоев, надо по любви вступать в брак", - сказал он, добавив, что "не надо вторгаться в семью".

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отметил, что, принимая закон, депутаты доказывают, что "российская Госдума не пойдет по пути давления на семью". "Если, предположим, мать-одиночка, придя домой после второй работы и обнаружив в тумбочке у своего ребенка наркотики, в запале даст ему затрещину, вот сегодня она по Уголовному кодексу уголовница. А если ее сыну поставит фингал на улице чужой дядя, то он никакой не уголовник, это максимум административная ответственность. За одно и то же деяние предусматривается разная мера наказания, это не соответствует Конституции", - указал он.

Между тем КПРФ не поддержала принятие закона. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков опасается, что "теперь возрастут бытовые убийства". "Законопроект направлен против семьи и общества; он существенно разгрузит мировые суды и дознавателей. Можно сказать, что закон закрепит у нас насилие как норму поведения", - утверждает он.

Представители "Справедливой России" не стали выступать в рамках рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

От редакции: Тем, кто ещё помнит лозунги самой первой, декабрькой Болотной 2011-го - сейчас, наверное, и удивляться не приходится. Роспуск "избранной" с такими фальсификациями Думы, от которой пользы быть не может, будет один вред и неприкосновеность для антиобщественных элементов, классово над ним возвышенных и так, только своими состояниями. Закон за законом, новость за новостью с Охотного Ряда - мы понимаем, что шагает по стране реакция. Не окольная - государственная, осознанная.

Клерикализация школьного и вузовского образования. Передача Исаакиевкого собора, даже при царях бывшего государственным объектом. Теперь вот откровенно домостроевская декриминализация "семейного" террора... Видимо, следующим достижением очень хзря ещё тогда, в 2011-м не разогнаанной Госдуры будет введение публичных порок, как при благословенном герое отечества Колчаке было... А вот отличать первые побои от регулярных - это думаки не умеют, не их высокого полёта дело. Это уже "на местах" пусть разбираются - главное же сохранить семью. В этой жириновской формулировочке чётко звучит и классовый подтекст: "главное в руках правящего класса сохранить частную собственность, в которую превращена социалистическая", неявный, но постэпохальный, аподиктический подтекст. Конечно же, этот орган власти нереформируемый уже - ему на смену может прийти только избираемый Совнарком (в чьём здании регрессный институт живёт ныне).

Но к чему приводит такая семейная идиллия в Самаре, например, мы хорошо помним на примере минувшего лета. Семью там истребил сам отец - не имея никакой боязни законов. Думаки, видимо, подзабыли эту чудовищную историю, но мы напомним. Вторая ссылочка ниже.

Д.Ч.

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