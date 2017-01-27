Уволенный из 62-й больницы Махсон намерен засудить мэрию

Бывший главный врач московской онкологической больницы N62 Анатолий Махсон, лишившийся своего поста в конце прошлого года после конфликта с мэрией, решил оспорить действия властей в суде, сообщает портал Business FM. "Я подал в суд, буду судиться", - заявил Махсон журналистам.

По его словам, поводом для иска послужили нарушения, допущенные чиновниками, при расторжении контракта с ним. "У меня контракт заканчивался 2 декабря, а в больницу приказ пришел 23-го. Это говорит о том, что они не собирались ничего расторгать. Если бы я приехал 2-го - меня приглашал Хрипун (руководитель Департамента здравоохранения города Москвы), был готов контракт, я мог его подписать. А 1 декабря вышел приказ по департаменту, где мне поручается оформить документ о переводе больницы из автономного статуса в бюджетный. По закону должны оповестить за три дня, что контракт не продлевается", - рассказал врач.

При этом он утверждает, что желание судиться с чиновниками еще не означает его стремления вернуть себе пост главврача. "Хочу я уходить или не хочу уходить - это другое дело. Надо делать все по закону. Если у нас еще есть хоть какой-то закон, то я суд выиграю. А вот когда меня восстановят в должности, тогда мы посмотрим, что делать дальше. С этой администрацией работать однозначно не буду", - заверил он.

Скандал между администрацией города и 62-й больницей разгорелся осенью прошлого года. 8 ноября 2016 года правительство Москвы распорядилось перевести больницу из автономного учреждения в бюджетное. Главврач Анатолий Махсон резко раскритиковал это решение, заявив, что реформа лишит стационар возможности закупать лекарства в нужном объеме. Будучи автономной, больница проводила тендеры по ФЗ223, который позволяет напрямую договариваться с поставщиками. Бюджетные учреждения работают по ФЗ44, закупки происходят централизованно через департамент здравоохранения в соответствии с поданными заявками. Махсон утверждал, что в этом случае цены на препараты увеличиваются в несколько раз и появляются возможности для картельного сговора.

В конце ноября главврач ушел на больничный, а 26 декабря стало известно, что департамент расторг с ним контракт. Ранее, 13 декабря, департамент начал проверку больницы. Обращения коллектива больницы к мэру Москвы Сергею Собянину, президенту РФ Владимиру Путину, в Минздрав, Национальную медицинскую палату и ОНФ с просьбой сохранить статус автономного учреждения и продлить полномочия Анатолия Махсона были проигнорированы. Главврачом стал Дмитрий Каннер, бывший ранее заведующим пятым отделением больницы, сообщает сайт больницы.

В декабре 2016 года Махсон обратился в Следственный комитет РФ и ФСБ с просьбой проверить департамент здравоохранения Москвы на предмет махинаций с закупками лекарств для онкобольных. В январе 2017 года аналогичное заявление Махсон направил в Генпрокуратуру. Пока известен только ответ от СК: там поверили доводам экс-главврача и направили материалы соответствующей проверки в Главное управление МВД по Москве и городскую прокуратуру.

По мнению врача, чиновники по каким-то причинам закупают препараты по более высокой цене, чем это делает сама больница. Сумму переплат только за прошлый год он оценил в 217 млн рублей. "Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов, отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города, и, как следствие, приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний", - отмечал врач.

В начале нынешней недели "Ведомости", проанализировав данные госзакупок, сообщили, что основными поставщиками медицинского оборудования и лекарств для московских властей являются малоизвестные компании, которые связаны с вице-мэром столицы Леонидом Печатниковым.

В заявлении бывший главврач приводит сравнительную таблицу с ценами на пять онкологических препаратов, в том числе трастузумаб, вектибикс и новотакс. Самая большая разница между стоимостью, по которой препараты приобретала 62-я больница и Департамент, оказалась у новотакса - 2,9 тысяч рублей против 25,4 тысячи рублей соответственно. Также доктор указывает цены на аппараты иммуногистохимии, микроскопы и источники бесперебойного питания.

"Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города и как следствие приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний", - настаивает Махсон.

Он отмечает, что докладывал о ситуации вице-мэру Москвы по социальным вопросам Леониду Печатникову, но "вместо адекватной реакции по инициативе Печатникова принято распоряжение правительства Москвы о переводе МГОБ N62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное", что лишает медучреждение возможности закупать необходимые препараты самостоятельно.

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