Питерская Фемида не видит необходимости проверять законность передачи Исаакия РПЦ

Василеостровский районный суд не принял к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), сообщается на сайте суда. "Отказано в принятии административного искового заявления", — следует из материалов картотеки суда. Основания отказа не уточняются.

Ранее в суд поступило исковое заявление от двадцати жителей Петербурга, в числе которых общественные активисты и депутаты Заксобрания города Борис Вишневский и Александр Кобринский. Исковое заявление касается вопроса о законности распоряжения КИО от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А" с приложением, и действий КИО по изданию этого распоряжения.

Административные истцы считают распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания. Истцы также полагают, что распоряжение Смольного было издано в отсутствие необходимого заявления со стороны РПЦ.

10 января власти Петербурга официально согласились передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. В 2015 году Смольный на аналогичные требования РПЦ ответил отказом, сославшись на экономические соображения. Ранее из состава государственного музея-памятника Церкви были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Петербург останется собственником собора.

- Я так понял, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что божью волю и визировать никому в судах и заксобраниях не нужно, ну вот просто необходимо храм сперва освободить от маятника Фуко (главная его достопримечательность была, кстати, помню этот огромный маятник при первом визите в ленинград, в 1983-м; правда, сняли его ещё в 1986-м - но уже на перестроечно-реакционных волнах-настроениях, дабы не осквернял места святаго научностью богопротивной), а затем отдать попам, примерно как военную базу отдали РФ сирийские власти за совокупность заслуг, а тут явно "решение принято" лично Путиным, всем же ясно, и сопротивляйся, не сопротивляйся, "божья воля" да приидет в Исаакий!

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