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Московский листок

Двести баксов - недопустимая зарплата в вузах сырьевой империи, заявила министр Васильева

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 2

образование кризис вузы
Двести баксов - недопустимая зарплата в вузах сырьевой империи, заявила министр Васильева

Глава министерства образования и науки РФ Ольга Васильева обещала поговорить с ректорами тех вузов, чьи преподаватели получают не более 200 долларов в месяц, передает РИА "Новости". 

В пятницу, 27 января, в Российской академии наук проходит Всероссийское совещание деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов российских университетов. В рамках него заведующий кафедрой всеобщей и российской истории Тамбовского государственного университета им. Державина Юрий Мезис рассказал о том, что одна из главных проблем высшего образования заключается в оплате труда преподавателей, которая в среднем составляет 200 долларов в месяц. 

Глава министерства образования на это ответила: "Сейчас я доеду до работы и… позвоню ректору, спрошу по зарплате… Поэтому если кто-то мне сейчас скажет, что наш ректор, простите, 200 долларов нам платит, то… разбор полетов начнется с этими ректорами, потому что деньги - услышьте меня, пожалуйста, - деньги есть". Вместе с тем касательно небюджетной сферы деятельности она отметила, что ректоры должны "впрягаться". 

Ранее Васильева пообещала уволить директора одного из училищ в Новокузнецке, если подтвердится информация о многомесячной задержке зарплат. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года. Позже министр уточнила, что колледж все же не является подведомственным Минобрнауки, но обещала обсудить ситуацию с властями региона.

От редакции: Насчёт того, что "деньги есть" - мы-то пишем давно. Есть они у крайне ограниченного числа дорогих россиян, вот в чём вся загвоздка - и из их карманов никак не могут выбраться в экономику, в общество, в воспроизводство его - так Система устроена. Просто система учёта и контроля национальных богатств и производства с 1991-го - крайне убыточная и ублюдочная. Даже выражаясь навязанным тогда языком либерал-маньяков "инвестиции" в образование, в будущее, в "человеческий капитал" (тфу на вражескую терминологию!) - в сырьевой империи считаются убыточными. То ли дело, инвестиции в нефтянку, к которым теперь привлечены и крутые пацаны из "Гленкора" и Катара! Вот там двести долларов - это мелочь, там оклады исчисляются тысячами и миллионами долларов. Почему? Именно по причине государственной политики и всё по той же системе учёта и контроля. В стране, где государственной задачей является, не рост и образование, а всего лишь "сбережение" (это словечко из программы некогда оппозиционной партии "Родина") населения - а вузы только закрывают, чего же ждать от ректоров и деканов?

Они восприняли как государственную, главную задачу ещё в 90-х звучавший лозунг: "нам нужна национальная элита!". Вот её-то рублём и куют на местах - недоплачивая рядовым преподавателям. Да, высшее образование - это сейчас фронт классовой борьбы, где если уже выжил и передал знания следующему поколению, считай, революционную свою задачу выполнил. Правда, и тут целеполагание далеко не "бьёт" - эти самые знания могут быть использованы не для возвращения социализма и дальнейшего развития науки, а для эксплуатации человека человеком, для капитализма и расхищения богатств природы и человечества. Ведь, например, выпускников той же Бауманки нарасхват берут на длительную работу иностранные ТНК - "Шлюмберже" и прочие...  

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Казарян написал 27.01.2017 16:26
"деньги - услышьте меня, пожалуйста, - деньги есть"
- - - - - - -
Ура! Об этом всегда говорили большевики и небольшевики (например, китаист из Москвы Алексей Богословский - в ЖЖ kosarex).
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(без названия)
стоик679 написал 27.01.2017 15:52
По Айфончику и другим РОГАгозиным и Гундям видно, что чем тупее тем выше ставят?
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