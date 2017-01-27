Возрождение монархической Руси начнётся на уходящих под воду островах Тихого океана

Российский бизнесмен, основатель и лидер Монархической партии России Антон Баков хочет создать "альтернативную Россию" на трех необитаемых островах тихоокеанского государства Кирибати. Для этого предприниматель планирует вложить средства в строительство гостиниц на незаселенном атолле Молден, который должен стать столицей возрожденной империи Романовых. Предполагается, что на островах заселятся россияне, недовольные политикой президента РФ Владимира Путина.

Говоря от имени бизнесмена, его супруга Марина Бакова рассказала новозеландской общественной радиокомпании Radio New Zealand, что ее муж хочет возродить империю Романовых в Тихом океане. "Это желание не только наследника российского престола Николая III, но и большого числа российских патриотов, которые недовольны режимом Путина", - пояснила собеседница RNZ.

По данным радиокомпании, на этой неделе Баков, находясь в Кирибати, заявил о намерении инвестировать 350 миллионов долларов в островное государство и курортный комплекс, который предоставит рабочие места его жителям. Правительство Кирибати сообщило, что комиссия по иностранным инвестициям рассматривает это предложение.

Бывший президент Кирибати Тебуроро Тито считает, что планы российского монархиста по возрождению империи Романовых на необитаемых островах республики могут простимулировать туристическую отрасль страны. По его словам, многомиллионный проект может привлечь туристов и обеспечить государство рабочими местами.

"Если предположить, что то, что они говорят, верно, корректно, то я хотел бы, чтобы это произошло. Если они могут сделать это без каких-либо затрат с нашей стороны, за исключением земли, которую мы можем им предоставить, то я не вижу причин суетиться на этом этапе", - заявил Тито (цитата по RNZ).

По расчетам бывшего президента, в течение шести лет вливания в экономику Кирибати от работы проекта составят 120 миллионов долларов.

Стоит отметить, что планы Бакова в отношении Кирибати несколько напоминают сюжет фантастической повести российских писателей-фантастов Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина "Остров Русь", входящей в одноименный роман-трилогию. Действие в книге происходит на острове Мадагаскар XXV века, обитатели которого под воздействием этномагического поля считают себя жителями Руси, повторяя персонажей и сюжеты русских народных сказок.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот туда им и дорога! Причём, Бакова надо ещё поощрить за вполне салтыково-щедринскую щедрость - в смысле, угаданный образ. У Салтыкова-Щедрина два генерала командовали мужиком на острове - а на эти, реальные, а не литературные острова как раз и необходимо сослать всех тех, кто пытается сейчас реставрировать элементы монархии в постсоветской России. Они бы прекрасно там жили - вот только за чей счёт? Это был бы вопрос для революционной власти - однако раз Баков уже навёл мосты с другими монархиями, вот пусть Путина и всю его растущую команду там содержат идейно близкие островитяне! И можно будет это всё показывать в режиме реалити-шоу здесь, в холодной России, которая начнёт восстанавливать индустрию и перекроет, наконец, Трубу. Вот, мол, как славно устроилась на островах монархистка-силовигархия - не хотите ли к ней на вечное поселение? Тут и либеральная мечта о бездельном райском существовании, и монархическая - срастаются, "жуй кокосы, ешь бананы". Или всё же поработаем на родине в ГУЛАГе, чтоб потом вернуться в социалистическое общество перевоспитанными? Вот и свобода выбора, опять же...

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