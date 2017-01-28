Уроки голодовки нефтяников

С 5 по 22 января шла голодовка протеста нефтяников компании «Oil ConstructionCompany», которая закончилась арестом лидеров профсоюзного объединения Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева. Основным требованием голодающих было отмена судебного решения о ликвидации Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК), так как это решение лишало их объединения действовать самостоятельно от работодателя. Это противостояние стало важным этапом в противостоянии трудящихся против антипрофсоюзного законодательства, принятого в 2014 году.



В действительности закрытие КНПРК лишь эпизод в ликвидации более шестисот профсоюзов на территории Казахстана и целого ряда отраслевых объединений, которые прекратили существование в результате принятия нового закона «О профсоюзах» напрочь, лишившего прав всех рабочих на создание своих объединений. Сделано это правительством с целью полной монополизации профсоюзного поля в руках государственной Федерации Профсоюзов Республики Казахстан, в которой также изменилась структура, а председатель фактически назначается президентом. Им сейчас является бывший аким Карагандинской области, душитель забастовок металлургов и шахтеров.



Местные председатели областных советов профсоюзов теперь не выбираются, а также спускаются сверху из Астаны. Мало того, что ФПРК поддержала работодателей и власти в деле подавления семимесячной забастовки нефтяников Мангистау в 2011 году и одобрила репрессии и расстрел, в результате которого пострадали именно члены этой федерации, но и активно поддержала новое трудовое законодательство и закон «О профсоюзах». Специально для контроля над нефтяниками администрацией президента был создан при национальной компании «КазМунайГаз» отраслевой профсоюз.



Все эти меры были приняты по инициативе Назарбаева в рамках его неолиберальной социально-экономической концепции «Общества Всеобщего Труда» в 2012 году после подавления массовой забастовки нефтяников в Мангистауской области и расстрела рабочего митинга в Жанаозене. Тогда правящая верхушка ужаснулась размахом и политической силой рабочего движения, когда трудовые коллективы смогли сами снизу переизбрать целый ряд профсоюзных комитетов, а верхушка федерации даже не смогла противостоять этим выступлениям.



В свою очередь те изменения, которые прошли внутри Федерации по требованию президента в 2013 – 2014 годах вызвало недовольство тех профсоюзных комитетов на местах, которые вступали в противостояния с работодателями на стороне рабочих. Типичный пример – профсоюз сервисной компании «Oil ConstructionCompany», который постоянно подвергался давлению со стороны хозяев, но так и не получил поддержки со стороны руководства ФПРК.



Особенно это проявилось, когда активисты этого профсоюза собрали более тридцати тысяч подписей нефтяников против принятия нового Трудового Кодекса осенью 2015 года. Тогда фактически федерация дистанцировалась от рабочей делегации, которая привезла подписи под обращением не принимать новое законодательство в Астану и пытались встретиться с депутатами Мажилиса. Более того, именно тогда было возбуждено уголовное дело в отношении председателя профкома Амина Елеусинова, а единственным международным профцентром, который выступил в его защиту, стала Всемирная Федерация Профсоюзов.



Правда, потом этот профсоюз «Oil ConstructionCompany» вышел из ФПРК и чтобы сохранить регистрацию и не подвергнуться ликвидации, вошел в состав Конфедерации Свободных Профсоюзов Казахстана (КСПК), переименованного в КНПРК и теперь получается временно зарегистрированного властями в начале 2016 года. Однако за отведенное время эта конфедерация так и не собрала нужного количества региональных филиалов и отраслевых объединений и по суду была ликвидирована, что ставило крест на всех профсоюзах, которые отказались входить обратно в ФПРК.



Чтобы не допустить собственной ликвидации члены профсоюза «Oil ConstructionCompany» и приняли решение начать 5 января бессрочную голодовку протеста с требованием отменить постановление суда, прошедшего в Шымкенте и сохранить конфедерацию. Однако они не думали, что в самый разгар голодовки, когда к ней стали присоединяться новые подразделения, президент КНПРК Лариса Харькова выступит 11 января на пресс-конференции с признанием законности ликвидации объединения и обвинит председателя профкома Амина Елеусинова и руководителя филиала КНПРК в области Нурбека Кушакбаева в том, что они провоцируют нефтяников.



Такого поворота событий нефтяники не ожидали, но 12 января у них прошел митинг на территории предприятия, где они четко заявили, что продолжат свою акцию протеста. Многими было сказано, что речь не в Ларисе Харьковой, а в их праве на независимый профсоюз, которое они будут отстаивать до конца. Один из нефтяников даже залез на стрелу башенного крана в ночь с 11 на 12 января и просидел там почти сутки на морозе, требуя регистрации объединения. В итоге к акции протеста стали присоединятья новые рабочие этой компании с разных промыслов и в целом количество голодающих перевалило за 700.



Отметим, что массовая голодовка прямо на производстве, это обычная тактика нефтяников, которая используется с самого начала крупных акций в Мангистауском регионе, начиная с 2008 года. Обычно все забастовки начинаются с голодовок, в которых принимают участие по несколько сот и даже тысяч участников прямо на производстве. Идет массовый отказ от еды в заводских столовых, а вместо этого в обеденное время проходят многотысячные собрания и митинги, где рабочие требуют осуществления своих требований и обсуждают дальнейшие планы борьбы.



Так и в случае с голодовкой членов профсоюза «Oil Construction Company» была использована такая же тактика, когда к голодовке, которую начинают несколько десятков человек и к ней постепенно присоединяются сотни их товарищей на промыслах, не отказываясь от работы. Естественно, что центром голодовки был выбран офис профсоюза в Актау, в которой с самого старта постоянно участвовало 28 человек. Наивысшим пиком должна была быть всеобщая забастовка, а к акции в регионе должны были присоединиться рабочие других компаний и промыслов.



Это и вызвало страх у правительства и работодателей, резонно опасавшиеся разрастания выступления, в процессе которого были бы выдвинуты новые требования и лозунги. Власти постарались загасить продолжительную акцию сначала запретительными мерами, ссылаясь постоянно на текст заявления президента Конфедерации Независимых Профсоюзов Ларисы Харьковой о том, что голодовка является «незаконной». Такие решения принял акимат Мангистауской области, отказав в проведении публичной голодовки в центре города, затем прокуратура региона, потребовавшая прекращения акции, а затем и суд, признавший голодовку противоправной!



Итог известен. 20 января проходит суд, но рабочие решают продолжать акцию, так как голодовка никак не регулируется и никак не запрещена в законодательстве. В этот же день были арестованы председатель профсоюза Амин Елеусинов и руководитель филиала КНПРК в регионе Нурбек Кушакбаев. С 21 на 22 января происходит окончательный разгром центра голодовки в офисе профсоюза «Oil Construction Company» силами полиции и спецслужб, когда все помещения были опечатаны и арестована документация и касса объединения. Полицейские начальники тогда в открытую заявили голодающим, что их акция направлена против государства.



Арестованных лидеров уже 20-го вывезли в наручниках и под конвоем на самолете в Астану, опасаясь, что масса нефтяников и местных жителей просто штурмом возьмут СИЗО в городе Актау. Естественно, что никакой поддержки и даже заявлений от капитулировавшего руководства Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан не последовало. Более того, пресс-релиз и заявления Ларисы Харьковой и послужили основанием для ареста лидеров голодающих нефтяников. Формально же Амина Елеусинова арестовали на два месяца по обвинению в растрате профсоюзных средств, а Нурбека Кушакбаева на тот же срок за подстрекательства к «незаконной забастовке».



Примечательно, что ФПРК и КНПРК также являются членами одной Международной Конфедерации Профсоюзов (МКП). И ни одна, ни вторая не выразила своего отношения к разгрому голодовки, к аресту лидеров протестующих нефтяников, к суду, который вынес штраф 28-ми активным участникам голодовки в сумме 10 тысяч долларов за нанесенный «ущерб» работодателям. Это и понятно, так как ФПРК сама поддержала репрессии против рабочих, называя забастовки и голодовки «экстремизмом», а продажная либеральная верхушка КНПРК всегда поступала так в отношении своих первичных организаций, как в Кентау, так и в Караганде.



23 января в офисе нашего Мангистауского областного независимого профсоюза «Актау» прошло совещание общественных деятелей и правозащитников, на котором было принято решение создать постоянно действующий центр поддержки арестованных руководителей профсоюза «Oil Construction Company» и тех нефтяников, которые сейчас подвергаются репрессиям и увольнениям. Доверенным лицом арестованных согласился стать деятель профсоюза «Жанарту» и «Актау» Мухтар Умбетов. Он же и вел переговоры с представителями Координационного Совета КНПРК. Те в свою очередь вынуждены были не только согласиться, но и сами просить его взять на себя функции доверенного лица.



Правда сейчас существует угроза усиления репрессий уже в отношении наших товарищей и тех, кто помогал голодающим. Нельзя исключать, что следователи будут предлагать арестованным лидерам профсоюза «Oil Construction Company» признать свою «вину», пойдя, таким образом, на сделку. В этой ситуации для властей было главным лишить нефтяников руководства и постараться подорвать к ним доверие. В ином случае им будут инкриминировать новые обвинения, в том числе и «разжигание социальной розни». Будем надеяться, что этого не случится и для этого необходимо развитие кампании солидарности, как внутри страны, так и за рубежом.



Этими карательными методами власти и работодатели хотят окончательно расправиться с профсоюзным рабочим движением в стране и запугать протестующих нефтяников. Действительно сейчас им это временно удалось, лишь сняв накал противостояния. Но недовольство этими действиями только усилилось, и оно найдет свой выход в новых массовых голодовках и забастовках. Мы тоже уверены, что только крупные акции протеста и массовая стачка на всех промыслах и в соседних регионах способны выбить у Назарбаева уступки.



Очевидно, также, что репрессивный аппарат режима сейчас напрямую столкнулся с рабочими. Это подавление имеет важное психологическое значение, так как только усилило политизацию и радикализацию сознания нефтяников, как самого передового отряда рабочего класса страны. Это показало невозможность существования в стране соглашательстких профсоюзов либерального или социал-демократического толка, как и вскрыло глупость идей «социального партнерства».

Значит, основные бои еще впереди и наша задача консолидировать трудящихся, объединить их под знаменами классовых профсоюзов, и показать правильность только принципиальной и последовательной борьбы за свои права и интересы под едиными требованиями, с единой программой действий.

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