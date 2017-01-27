Внезапно скончался Валерий Болотов, первый глава ЛНР "Народный губернатор", первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался несколько часов назад, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик. "Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал собеседник агентства. Болотову было 46 лет.



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