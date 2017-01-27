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Московский листок

Внезапно скончался Валерий Болотов, первый глава ЛНР

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 7

Внезапно скончался Валерий Болотов, первый глава ЛНР

"Народный губернатор", первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался несколько часов назад, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик. 

"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал собеседник агентства.

Болотову было 46 лет.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re: Re: Светлая память!
Кузьма написал 27.01.2017 20:00
"Всякая смерть естественна, противоестественно только бессмертие" © А уж эта *****, и так слишком долго экологию загрязняла! Подох, и Слава Богу! Гореть ему в Аду!
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(без названия)
Кузьма написал 27.01.2017 19:56
Подохла тварь! Земля стекловатой! Гори в Аду мразб!
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(без названия)
Сергей Петров написал 27.01.2017 19:41
Мозговой, Моторола, Болотов и другие...
Это цена союза с дьяволом(зачеркнуто)с кремлядями.
Уже тогда было ясно что ни в коем случае нельзя верить Путину и его команде. По крайней мере ясно для живущих в РФ и знающих чего вся эта камарилья стоит.
Вероятно, не было другого выбора и без поддержки кремлядей восстание на Донбассе было бы быстро подавлено, но достигнутый на сегодня результат плачевен. К сожалению.
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жидопутики внезапно скончали
Валерия Болотова написал 27.01.2017 19:35
Русского Человека.
Не пора ли мстить???
Надо мочить не только жидохохлов, но и жидопутиков типа однояйцового еврея гиркина.
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Re: Re: Светлая память!
Это что?! написал 27.01.2017 19:28
Это НЕ может быть естественной смертью...
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Re: Светлая память!
Это что?! написал 27.01.2017 19:26
Это может быть естественной смертью...
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(без названия)
Любим.Скорбим. написал 27.01.2017 19:20
Светлая память! Был одним из первых кто выступил против укрофашистской хунты. Первым отбивал атаки карательных зондер-команд на Луганщину.
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