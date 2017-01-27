Внезапно скончался Валерий Болотов, первый глава ЛНР

"Народный губернатор", первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался несколько часов назад, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик.
"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал собеседник агентства.
Болотову было 46 лет.
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Кузьма написал 27.01.2017 20:00
Кузьма написал 27.01.2017 19:56
Сергей Петров написал 27.01.2017 19:41
Это цена союза с дьяволом(зачеркнуто)с кремлядями.
Уже тогда было ясно что ни в коем случае нельзя верить Путину и его команде. По крайней мере ясно для живущих в РФ и знающих чего вся эта камарилья стоит.
Вероятно, не было другого выбора и без поддержки кремлядей восстание на Донбассе было бы быстро подавлено, но достигнутый на сегодня результат плачевен. К сожалению.
Валерия Болотова написал 27.01.2017 19:35
Не пора ли мстить???
Надо мочить не только жидохохлов, но и жидопутиков типа однояйцового еврея гиркина.
Это что?! написал 27.01.2017 19:28
Это что?! написал 27.01.2017 19:26
Любим.Скорбим. написал 27.01.2017 19:20