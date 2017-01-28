Хитрая тихая сдача Южных Курил японцам продолжается, а японцы с Путиным не особо церемонятся

Сам факт переговоров с японцами по "северным территориям" (это обретенные нашими предками благодаря безоговорочной капитуляции японцев во Второй мировой войне сказочно богатые южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малая Курильская гряда), над которыми Япония в 2009 году официально провозгласила свой суверенитет, - это фактически акт государственной измены. Напрямую де юре эти территории РФ пока не переданы Японии, но де факто они перейдут ей в ходе "совместного освоения", подготовка к которому идёт полным ходом.

Поскольку "южнокурильская спецоперация" Путина засекречена, и вы из уст записных профессиональных патриотов не услышите ни слова о ней в ежедневных политическо-пропагандистских телешоу, приходится бить в рынду в соцсетях. Отклик слабый. Одни считают, что Путин снова "всех перехитрит", как уже "перехитрил" в кровоточащем несчастном Донбассе, другим по фигу, а третьи считают, что земель у русских много, и надо делиться с соседями, пусть даже речь идёт о ключевом геостратегическом плацдарме в прорывной Тихоокеанско-Азиатской зоне. Мы же говорим - не надо "мирных переговоров", не надо "совместного освоения", вообще не надо японских инвестиций на Южных Курилах, мы сами освоим и требуем, чтобы эти территории и акватории не сдавали реваншистски-настроенным японским союзникам США, а отдали в концессию нашему Народному акционерному обществу "Курильские острова". Смогли же бедные египтяне на собранные вскладчину народные деньги (12% годовых) за год построить к августу 2015 году вторую ветку Суэцкого канала. Русские побогаче египтян, чем же мы их хуже. Однако надо понимать, что правящие компрадоры не такие уж идиоты, чтобы потакать своему могильщику национальному производственному предпринимательству, - и концессию не дозволят. Будем бороться, "чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы" (Второе послание Коринфянам святого апостола Павла 2:11).



Сегодня отнес в мэрию Москвы заявку на митинг 6 февраля 2017 года с 18.00 до 20.00 перед посольством Японии в РФ (Горохольский переулок, 27). Как известно, 7 февраля японские реваншисты в Токио устраивают шумные акции перед посольством РФ в Японии, требуя возврата "северных территорий". В Японии 7 февраля - День северных территорий. Заявку подписал я и мои товарищи из Комитета национального прорыва. В декабре накануне поездки Путина в Японию на переговоры по "территориальному вопросу" нам запретили аналогичные митинги и пикеты на тему "Против притязаний Японии на Южные Курилы". Вероятно, запретят и ныне. Однако пусть выдадут бумагу с мотивированным отказом, будет что опротестовывать.



А пока читаем на ленте новостей - Россия и Япония хотят обсудить «особый режим» на Южных Курилах (26 января 2017 года):



"Правительства России и Японии рассматривают возможность переговоров о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встречу планируется провести в Москве на следующей неделе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.



Предполагается, что в совещании примут участие заместители глав МИДов двух стран - Такэо Акиба и Игорь Моргулов. Ожидается, что они обсудят введение «особого режима» на Южных Курилах, который не нарушал бы позиции обеих стран по территориальной принадлежности четырех островов, на которые претендует Токио.



Также на встрече представителей Японии и России могут быть затронуты вопросы безвизового посещения островов бывшими японскими жителями и их родственниками. Специально для этих целей собираются запустить чартерные авиарейсы с Хоккайдо на Южные Курилы.



Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года.



Как отмечает Киодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить в апреле Россию и провести новые переговоры с Путиным и тем самым активизировать межправительственные переговоры двух стран".



Итак, Путин продолжает вести переговоры о Южных Курилах, то есть готов отдать японцам ключи от южнокурильской комнаты в Русском Доме, несмотря на то, что Япония считает эту комнату своей и претендует на международно-признанное вселение в неё. Более того, Путин не обращает внимания на враждебную позицию Японии к его политике на украинском направлении. Подобное поведение Путина не столь уж удивительно, если держать в уме шкурно-компрадорскую суть правящей в РФ группировки. Национальный интерес России требует пресечь всякие "переговоры" с Японией по Южным Курилам и не держать курильчан в подвешенном состоянии и раз и навсегда заявить, что острова являются неотъемлемой частью суверенной территории РФ, а с русофобско-бандеровской Украиной не заключать двусмысленных "минских соглашений" и признать право русских областей Новороссии воссоединиться с РФ и оградить их от бандеры. Однако компрадорский интерес приводит к политическим виляниям, вызывающим презрение у "партнеров".



И вот что произошло вчера - Япония обрушилась на Путина в честь 25-летия дипотношений с Киевом (26 января 2017 года):



"26 января 2017-го года исполняется ровно 25 лет с тех пор, как Украину и Японию объединили тесные дипломатические отношения. Посол Японии в Украине Шигеки Суми поздравил своих украинских коллег, а также руководство и народ Украины с этим событием, а также заверил, что Япония поддерживает позицию Украины в конфликте с Россией. Как передаёт replyua.net, на 25-летие японско-украинских дипотношений официальный Токио жестко осудил агрессию руководства РФ.



В частности, японский посол раскритиковал насильственное изменение границ Украины, которое произошло в результате российской агрессии. От лица Токио он отметил, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями, аннексия Крымского полуострова является незаконной. Кроме того, Токио осуждающе относится к Москве на фоне всех тех преступлений, которые происходят в Украине с подачи Кремля.



Суми напомнил, что Япония является единственным азиатским государством, которое ввело антироссийские санкции — сотрудничество с G7 и Европейским союзом по этому вопросу является крайне продуктивным. В целом от лица Японии Суми заявил, что Токио надеется и в дальнейшем укреплять отношения с Киевом, а также оказывать помощь в борьбе за процветание и стабильность Украины против российской агрессии".



Обратило внимание, комментирует профессор Анатолий Кошкин, что в этой информации неоднократно подчеркивается, что японский посол в "незалежной" вещал от имени официального Токио. А мы в ответ им переговоры на следующей неделе о судьбе Курил. И никаких дипломатических демаршей...