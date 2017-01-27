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Московский листок

Даже электронное курение будет запрещено в поездах РЖД

Опубликовано 27.01.2017 в разделе комментариев 1

ржд курение табак
Даже электронное курение будет запрещено в поездах РЖД

"Дочка" ОАО "Российские железные дороги" Федеральная пассажирская компания (ФПК) отказалась от практики продажи электронных сигарет в поездах дальнего следования и собирается подготовить нормативные акты, вовсе запрещающие курение электронных сигарет, чтобы повысить комфорт некурящих пассажиров, передает РИА "Новости". 

В поездах, которые обслуживает ФПК, уже прекратили продавать электронные сигареты. "Электронные сигареты исключены из перечня непродовольственных товаров, реализуемых в поездах дальнего следования АО "ФПК". Среди дальнейших планов перевозчика - подготовка локальных нормативных актов, устанавливающих запрет на курение электронных сигарет в пассажирских поездах", - цитирует агентство сообщение компании. 

Законодательного запрета на курение электронных сигарет (вейпинг) в поездах нет. В компании отметили, что курильщики электронных сигарет "создают дискомфорт для попутчиков, в особенности для пассажиров с детьми". 

В январе 2016 года газета "Известия" писала, что РЖД начало поощрять курение электронных сигарет в поездах дальнего следования. Проводники и официанты вагонов-ресторанов стали предлагать купить электронные сигареты и курить их прямо в вагоне.

При этом покупатель получал право воспользоваться устройством для вейпинга, не покидая места. Стоимость одного устройства у проводника составляла 250 рублей, тогда как в розничных магазинах аналогичная продукция стоила 100-150 рублей. 

В компании E-styler, поставляющей электронные сигареты и комплектующие к ним, подтвердили, что по разовому контракту со структурами ОАО "РЖД" поставили в 2015 году партию своей продукции объемом 100 тыс. штук одноразовых электронных сигарет трех степеней крепости с классическим табачным вкусом. 

Как пояснил менеджер компании Александр Цыганенко, задача была не привлечь новых потребителей электронных сигарет, а дать возможность курильщикам табака с меньшим дискомфортом путешествовать в поезде, заменив классическую сигарету испарителем никотиновой жидкости. 

Напомним, с 1 июня 2014 года курение сигарет и иных табачных изделий в гостиницах, ресторанах и кафе, поездах дальнего следования и судах дальнего плавания запрещено законом 15-ФЗ "О защите граждан от вредного воздействия табачного дыма". 

В декабре 2013 года, когда закон еще только готовился, вице-президент РЖД Михаил Акулов предложил разрешить курить в поездах дальнего следования, так как обеспечить выполнение "антитабачного" закона, по его мнению, невозможно.

 

Бывший глава РЖД Владимир Якунин в ноябре 2014 года предлагал выделять для курильщиков специальные тамбуры, заявив, что полный запрет на курение в поездах "создает проблему", однако гендиректор ФПК Петр Иванов в марте 2016 года заявил, что "никаких вагонов-курилок" и "никаких специальных зон для курения в поездах" не будет (цитаты по ТАСС). 

В конце 2016 года за вейперов, основное число которых составляют школьники, взялись законодатели. В Госдуму был внесен законопроект о запрете на курение электронных сигарет в прогулочных зонах и продажи их несовершеннолетним, а российский Минфин занялся подготовкой введения новых акцизов на электронные сигареты.

Напомним, ОАО "Российские железные дороги" могут закончить 2017 год с убытком в 142,4 миллиарда рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз компании. В самой РЖД сообщили, что компания в 2017 году продолжит оптимизацию расходов, чтобы достичь безубыточности.

«Эти 142 млрд – так называемый нулевой вариант финансового плана, рамочный показатель. В нем учтены все возможные риски будущего года, в том числе падение экономики, ухудшение ситуации на мировых рынках, отсутствие роста погрузки и проч. Такой предельный стрессовый сценарий формируется ежегодно», - пояснил изданию источник, знакомый с расчетами РЖД

Гендиректор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин считает, что такой убыток может сформироваться из-за того, что расходы вырастут – в основном из-за закупок, где цены не зависят от РЖД, а доходы не будут индексированы.

В 2017 году РЖД ожидает продолжения негативных тенденций в перевозках: низкодоходных грузов, таких как уголь, нерудные материалы, будет больше, пробег порожних вагонов увеличится. Доход РЖД в 2017 году составит 1,24 триллиона рублей, что на 0,2% выше прогноза 2016 года, если тариф вырастет на 4,5%, а грузооборот — на 13,8 миллиардов тонно-километров. 

Материал по теме:

РЖД прогнозируют убытки в 142 миллиарда в 2017 году

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашисты
Гнев написал 27.01.2017 23:03
Что тут можно сказать, борцы с курением: скоты, уроды и фашисты. Чем электронка не угодила не понятно, вернее понятно производители никоретте занесли.
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