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Московский листок

Обновление парка легких истребителей заведомо устаревшими машинами

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 1

истребитель ввс самолет миг-35
Обновление парка легких истребителей заведомо устаревшими машинами

Главком Военно-космических сил, генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о предстоящем обновлении парка боевой авиации — на смену легким истребителям придут "новейшие" МиГ-35. "Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс", — сказал главком.

Первый контракт на закупку МиГ-35 ВКС планируют заключить после летных испытаний, которые, как ожидается, завершатся летом. В первой партии будет 30 машин, а всего для замены парка потребуется не менее 170 самолетов, пояснил Бондарев.

Очень хорошо, очень. 

То есть на ближайшие ...цать лет легкая истребительная авиация страны будет укомплектована машинами 4-го поколения, пусть и с добавкой "++". Ведь в отличие от СЩА, которые имеют на стадии испытаний легкий истребитель уже 5-го поколения, наши КБ разработку подобной машины даже не ведут. Ограничиваясь бесконечными модернизациями МиГ-29, серийное производство которого было начато еще в 1983 году. Причем надо отметить, что уже в то время наблюдалось запаздывание по сравнению с США - конкурент F-15 появился в ВВС США еще в 1969-м году. 

И вот мы опять отстаем от США в этой области на поколение, и при этом еще гордимся собой!

Всего МиГ-29 в различных модификациях было произведено более 1600 единиц, из них на вооружении российских ВВС в 2016 году стояло 224 самолета. То есть главком ВВС считает, что этого много, и надо сократить их число до 170? Так надо понимать его слова, что всего для замены парка потребуется не менее 170 самолетов?

Но конкурент F-35, на минуточку, истребитель уже пятого поколения, уже произведен в количестве 194 единиц. В командовании ВВС РФ полагают, что для для завоевания господства в воздухе этого будет вполне достаточно? К F-35 много нареканий, но наши стратеги уверены, что МиГ-35 поколения 4++ настолько лучше американского конкурента, что достаточно будет произвести всего 170 машин против 194 (плюс еще сколько-то американцы произведут еще, хотя бы для перевооружения своих союзников, конкретно Великобритании и Израиля, где F-35 уже законтрактован)?

Кстати, новый президент Трамп уже обещал, что американская военная промышленность будет развиваться усиленными темпами.

Правда, сегодня ориентировочная цена МиГ-29 около 30 млн. долларов, а F-35 - 80-100 миллионов. Вполне логично была бы в ответ на производство почти 200 F-35 в США ответить планами произвести ну хотя бы 300 машин, так сказать, компенсируя качество количеством. Раз уж пятого поколения в этом классе истребителей не планируется. Как во время войны, когда наша техника могла уступать германской, но зато мы могли произвести в 2-3 раза больше танков и самолетов.

Но у меня есть обоснованные сомнения, что на базе завода в Луховицах можно конкурировать по темпам производства с США. Обещанные для ВВС 30 первых машин, видимо, находятся в пределах максимального напряжения для производства - это в советское время 30-й завод ("Знамя труда") мог производить больше 100 МиГ-29 в год, но сейчас на его месте элитные жилые кварталы. А Луховицкий машинстроительный завод был всегда вспомогательным производством, и начиная с 1999 года его перевод в категорию основной сборочной площадки РСК "МиГ" не дал результата, сопоставимого с мощностями 30-го завода. Хотя, конечно, и старались. 

То есть если даже получится производить по 30 машин в год, то полное перевооружение легкой фронтовой авиации на МиГ-35 займет не меньше 6 лет, в реальности, конечно, больше.

Тем временем корпорация Boeing продемонстрировала то, как может выглядеть истребитель шестого (!) поколения. Пока что прорабатывается концепция будущего самолета. Boeing создаст как пилотируемый, так и беспилотный вариант нового самолета, при котором один пилотируемый истребитель будет управлять несколькими БПЛА, созданными на его основе. Ожидать поступление шестого поколения на вооружение можно будет в начале 2030-х годов. То есть всего лет через 15... У нас к этому времени как раз заменят фронтовую авиацию на поколение 4++.

Сейчас там корпорацией МиГ руководят какие-то молодые дарования из "Сколково"? Специалисты по продажам? Мастера продвижения на рынках? Ну-ну... А генералам всегда хорошо, что крупной серией и из бюджета. Да это всем хорошо. Кроме пилотов, которым гореть в воздушных боях на своих заведомо устаревших машинах. Ну и пехоте, которую будет утюжить авиация противника, не встречая серьезного сопротивления. Как в Ираке.

Я бы еще понял, если бы проводилась глубокая модернизация имеющихся машин, чтобы временно компенсировать отставание с самолетом следующего поколения. Но ведь по части легкого фронтового истребителя никакого пятого поколения и не планируется?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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____________
корнхолио написал 28.01.2017 00:33
Со слов наших чинуш я так и не уловил с какими станциями миги будут поставляться в наши ВС. Ранее сообщали, что в войска Миг-35 пойдет вообще без АФАР, так как дорого, а АФАР будет только для заграницы. Если так и есть, то походу всех конкретно разводят и самолет 70-х годов хотят выдать за новинку. Конечно, можно написать что он 4+++++++++++++++++++++++++++++ и так до бесконечности, пока бабло выделяют
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