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Будущее страны - нищета народа и процветание думской оппозиции

Опубликовано 28.01.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

кпрф ленин коммунизм зюганов буржуазия
Будущее страны - нищета народа и процветание думской оппозиции

В газете "Правда" печатается статья Р.Тхагушева "Будущее страны - обновлённый социализм!" Сверху снимок у дверей какого - то здания, возможно Мавзолея, но понять трудно, прислонена подставка для цветов и слева и справа от неё стоят два молодца, наверное из детей войны в приветствии Г.Зюганова и с ним два товарища от руководства партии с жиденькими букетами цветов. В предисловии к этой статье пишется: "В траурной акции приняли участие руководители Компартии во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым, депутатами Госдумы, региональных парламентов, органов местного самоуправления". А где депутаты думы, региональных парламентов, местного самоуправления? Создаётся впечатление, что кроме Зюганова и двух членов ЦК больше никто не пришёл. Ниже этой статейки печатается информация с некоторых регионов о возложении цветов к памятникам В.Ленина. Например, в Белгородской области к памятнику пришли представители КПРФ, Ленинского комсомола,, организации "Дети войны", Союз советских офицеров, движения "Русский Лад". Однако не всё так гладко. Белгородский губернатор (выпускник ВПШ и бывший первый секретарь Шебекинского горкома КПСС) демонстративно заявляет о своём неприятии Ленина. Читатели, смотрите до чего мы дожили. Бывший коммунист даже не стесняется сказать, что он против политики Ленина. А вырос именно на Ленинских идеях. Теперь в наглую предал дело Ленина и тишина. И Геннадий Андреевич со своими сотоварищами помалкивает. Сегодня у власти все бывшие партийные чиновники, которые в погоне за долларом предали народ, Родину и государство созданное В.Лениным. Почему же никто им не объяснит, что если бы не было Советского Союза, то не было бы и их. Гитлер прошёл бы царскую России до Урала за 3 - 4 месяца и его политика была направлена на уничтожение непокорного русского народа. В каждой статье пишу о том, что разве Украина не является примером для таких чиновников. Не добили бандеровцев и вот результат. И в Советском Союзе остались потомки белого движения, которые выродили извращенцев и предателей. Власовская банда с неба не упала. Многие из этой армии были помилованы или отсидели срока. Но они не были уничтожены и дали поросль, а их с распростёртыми руками поджидал Капитал. Ведь не зря на многих передачах сами депутаты говорят, что в нынешней России всё продаётся и покупается. Примеров тысячи, а может и больше. Такова власть и она устраивает всех, в том числе и оппозицию в думе.

И сколько же вступило в партию в день памяти о В.Ленине? В статейке говорится, что у памятника В.И.Ленина состоялась церемония вручения партийных билетов первым новобранцам объявленного руководством КПРФ. А сколько и кто вручал, очень бы хотелось знать, а лучше увидеть?

Газета публикует примеры памяти В.Ленина в девяти регионах. Возложили цветы, возможно приняли на грудь, а что дальше? Ни Р.Тхагушев, ни корреспонденты с других регионов не пишут о том, что надо делать, чтобы восстановить хотя бы не обновлённый социализм, а старый. Когда эта бестолковщина кончится? А она не кончится никогда пока не будет изменена политика партии. Вот умник пишет из Калуги. " Первый секретарь Калужского горкома КПРФ Марина Костина на возложении произносит: "Ленин по - прежнему идёт впереди трудового народа и коммунисты России решительно встают на защиту ленинского наследия, за претворение в жизнь его идей". Какая - то бесовщина, такое сказать о Ленине. И куда он пошёл? И что защитили вы - Марина Костина? Смею предположить, что чиновники от КПРФ по регионам не плохо устроились. Наверное они не живут на 10 - 15 тысяч рублей. Вот поэтому ваш коллектив редеет. Руководство КПРФ живёт отдельно от народа и не только от народа, но и от своих рядовых партийцев. Обуржуазилась партия и по этой причине теряет сторонников. По Костиной Ленин идёт уже 26 лет впереди Марины. Будет этому конец? Он устал, да и вы, наверное, без автомобиля не обходитесь. Даже партийцы болтают такую чушь, что слушать и читать просто стыдно.

Депутат от фракции КПРФ Н.Арефьев делает доклад в думе о положении с пенсиями, о "детях войны". Обрисовал экономическую стратегию в стране. Фактически нет никакой стратегии. Всё пущено на самотёк. Говорит о разорении медицины, образовании, профессионального обучения и так далее. Одним словом нет примеров оптимизма. Всё рушится, народ нищает. Мы это ощущаем на собственном желудке и невозможностью попасть к доктору. Более того мы боимся обращаться не только в частную клинику, но и в государственную. Частники в любом случае вытянут всё что у человека есть. В государственной боимся ошибок врачебных. Для врача главное, что человек обратился - за это в клинику страховая медицина платит. И не важно вылечили тебя или нет. Старый человек не пойдёт за 10 - 20 километров искать правду. Поэтому смертность выросла более чем на 20 %. А если тебя положили в стационар, то к тебе никто не подойдёт пока не сунешь. Все берут, а почему врачу или сестре нельзя. Тем более чиновник берёт, получая сотни тысяч, а медик до сотни не дотягивает. Такова система и она устраивает власть и тем более депутатов.

Прочитай любую газету с первой статьи и до последней, но вы не найдёте рецепта выхода из этого тупика. Молчат и коммунисты, однако тут же пишут статьи "Оружием ленинизма", "Неразделимы Ленин и Отечество", "Помнить Ильича и советских героев", "Используем победный опыт Великого Октября". Совесть есть у этих писак? Ведь ничего не делается. А выборы президента не за горами. И Песков уже обрадовал народ, что возможно президент будет баллотироваться на пятый срок. А кто ему запретит? Коммунисты? А может народ? Он об этом не думает. У него другие заботы.

Например, министр труда говорит, что пенсии эти три года будут снижаться, другой чиновник говорит, что хотя немного но будут расти. Где правда? Её вообще нет и никто вразумительно народу не объясняет.

В одной книге М.Калашникова есть такие строки: "Но В.В не таков. Ему лично развал экономики, науки, образования не так страшен, как срыв его конька, его страсти - спортивных побед.

В.В. довёл постиндустриальную балаган - политику до опефеоза. Всё свелось к символам великодержавия, его пропагандистским теням. К попыткам всё заменить спортом.

Налоговая система смертельно враждебна производству. Не смогли использовать тучные годы 2000 - 2014. Угробили десятки миллиардов долларов в спортивных игрищах. Темпы утраты технологий оборонке 2002-2004 годов - 2 - 2,5 тысяч в год.

Книга Соломонова рисует беспощадную картину. Государства в РФ нет. То, что называется государством, недееспособно во всём, что не касается распила - отката. Рынок так и не стал участником создания...

В структурах власти сложилась круговая порука безответственности. Бесхребетный ельцинизм, породивший хаос и анархию, имел катастрофические последствия, сменился военно - полицейскими методами. На совещаниях по оборонке власть не могла понять проблему и естественно никаких мер не принималось. Кадровая система Союза была уничтожена.

Каждое посещение заводов властью - это шоу окружёнными многочисленной свитой, бесконечной вереницей автомобилей с непрекращающимся воем сирен, поверхностным осмотром техники, ничего не значащими и ни к чему не обязывающими рекомендациями с заключительным банкетом или без него". Страшно читать такое. Но ведь это правда. Тысяча книг разошлась и кто - то их читает. Однако реакции никакой. И коммунисты помалкивают, при этом трезвонят о наследии В.Ленина. Вот она круговая порука, вот она бестолковщина, оплаченная обнищанием народа.



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