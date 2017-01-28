Калифорнизация началась: приход Трампа к власти может стать началом конца США

В Калифорнии в субботу начался сбор подписей за отделение от США - так называемый Calexit. Сторонникам инициативы предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей, после чего будет возможно проведение конституционного референдума.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Калифорния стала одним из штатов, которые активно поддержали его соперницу Хиллари Клинтон: она опередила Трампа на 30% и более чем 4 млн голосов избирателей.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата), отмечает DW. Это откроет возможность для двух этапов плебисцита.

Как поясняет Los Angeles Times, тогда в ходе первого референдума в ноябре 2018 года жители Калифорнии смогут проголосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Второй референдум - об отделении от США - в случае успеха первого может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения, там живет более 39 млн человек. На выборах Калифорния традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии. Штат лидирует по ВВП и занимает третье место по площади территории.

Напомним, ещё в ноябре 2016-го жители Калифорнии призвали к выходу штата из состава США в связи с победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента страны. Как передает RT, в Twitter набирает популярность хэштег #Calexit (California exit).

"В Евросоюзе освободилось место правильного размера и формы! Давайте переместим Калифорнию туда!" - написал один из пользователей твиттера.

"Я больше не буду называть себя американкой, теперь я калифорнийка", - написала другая жительница штата.

Акции протеста, вызванные избранием республиканца на пост президента США, произошли сразу в нескольких городах Калифорнии. Как передает ТАСС, в Санта-Барбаре несколько десятков человек прошли маршем по центральной улице города, скандируя "Трамп - не мой президент". Несколько манифестантов несли в руках мексиканские флаги.

Новости по теме:

Трамп признался Мадонне в глубочайшей и взаимной неприязни

Калифорния пригрозила выйти из состава США после победы Трампа