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Московский листок

В Новосибирске свыше 500 человек вышли в 20-градусный мороз на митинг против роста тарифов ЖКХ

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 1

В Новосибирске свыше 500 человек вышли в 20-градусный мороз на митинг против роста тарифов ЖКХ

В Новосибирске свыше 500 человек вышли на митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги несмотря на 20-градусный мороз, передает «Интерфакс». Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в Новосибирске на уровне, в среднем, в 15%, при том, что правительство РФ установило его в 4%.

"Не представлены экономические обоснования такого роста тарифов. Повышение тарифов вызовет снижение деловой активности, уровня жизни населения и рост социальной напряженности", - заявил организатор митинга Андрей Гладченко. По его словам, резолюция митинга будет направлена руководству страны.

, добавил он. В январе мэрия Новосибирска, департамент по тарифам Новосибирской области и АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2017 году, аналогичное соглашение органы власти подписали с муниципальным унитарным предприятием (МУП) Новосибирска "Горводоканал".

Ранее сообщалось, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год", предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

Таким образом, для жителей города холодная вода стала дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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кипишуем
зачем написал 28.01.2017 13:06
крым наш,донбас наш
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