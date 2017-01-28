СВР помешала Порошенко стать нобелевским лауреатом

Российских дипломатов в Норвегии обвинили в том, что они пытались повлиять на работу Нобелевского комитета, передает телекомпания NRK. По ее данным, Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко (видимо, помешала, поскольку премию на финал присудили деятелям из Туниса). С этой целью была организована публикация письма, в котором киевские власти якобы запрашивают у американских дипломатов твердые гарантии по решению этого вопроса, из чего можно было сделать вывод, что США проталкивают идею о награждении украинского лидера.

Позже к новому директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду явились для беседы двое российских дипломатов. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником Службы внешней разведки.

Все это было расценено в Норвегии как попытки оказать влияние на принятие решений о присуждении Нобелевской премии мира в контексте общей угрозы, которая иходит от России.

От редакции: Хрен бы с ней, с общей угрозой - кстати, последний конфликт с Россией у Норвегии возник, когда норвежский военный корабль обстрелял российский траулер. А до этого - когда Норвегия выступала на стороне Гитлера - формально ее "оккупировали" в 1940 году, но уже осенью 1940 года представители норвежского нацистского движения выступили с инициативой по формированию норвежских частей в вооружённых силах Третьего рейха. Эту идею поддержало норвежское правительство. Исполняющим обязанности премьер-министра норвежского прогерманского правительства был Видкун Квислинг, который заявил: «Германия не просила нас, но мы считаем себя обязанными».

Собственно, норвежцев и в этот раз никто не просил...

Вообще распределение нобелевских наград очень странное, тем более, что за столетие накопилась и определенная статистика. Например, США дали миру аж 317 лауреатов Нобелевской премии (больше, чем все остальные вместе взятые), Великобритания на втором месте - 111 лауреатов. Германия на третьем месте - 91 лауреат. Все остальные уже куда меньше - Швеция 30, Швейцария 22... СССР дал 15 лауреатов, Россия - 7. Украина, соответственно, ни одного.

Не странно ли, что полуторамиллиардный Китай дал всего 8 лауреатов, такая же огромная Индия 5 - столько же, сколько Ирландия? Такое вот явное превосходство "нордической расы". Нидерланды вообще имеют 19 нобелиатов, то есть больше Индии и Китая вместе взятых!

А теперь глянем на премии мира, которую сулили украинскому президенту, стороннику "войны до победного конца", если судить по его публичным выступлениям. 24 премии мира были вручены американцам, причем подавляющее большинство - крупным государственным чиновникам, президентам, госсекретарям, генералам. Британские премии - тоже деятелям не ниже депутата парламента. Единственная китайская премия мира была присуждена диссиденту, две российские - одна диссиденту Андрею Сахарову, другая - президенту, уничтожившему собственную страну, Горбачеву.

Теперь по персонам. Про Барака Обаму даже не будем, великий миротворец оказался. Но вот премия Чемберлену за переговоры в Локарно, заложившие основу для начала Второй мировой войны. Премия президенту Вудро Вильсону - фактически за вступление США в Первую мировую войну за два года до вручения премии. Вице-президент США Дауэс - за план по репарациям для побежденной Германии. Госсекретарь Келлог за подписание пакта об отказе от войны в каче­стве орудия национальной политики - через 10 лет началась Вторая мировая война. Британец Энджелл - был яростным противником политики другого британского нобеляра, Чемберлена, 1940 году выступил с циклом лекций с призывом вступить в войну - и тоже стал лауреатом премии мира. Госсекретарь Халл - известный в том числе тем, что не позволил еврейским беженцам с корабля "Сент-Луис" сойти в США и вернул их в нацистскую Германию. Маршалл, главнокомандующий армией США во Второй мировой войне - тут уж ясно, что миротворец. Генри КИссинджер тоже известный миротворец, но Нобелевскую премию он получил за "Парижское соглашение", которое просто провалилось... Ле Дык Тхо, которому тоже была присуждена премия за тоже самое, от нее отказался по принципиальным соображениям.

Ну, в принципе, в такой компании Порошенко смотрелся бы вполне органично. Зря не присудили.

Надо бы рассмотреть и кандидатуры Турчинова - за начало карательной операции на Донбассе с применением тяжелого вооружения. Билецкого, командира полка "Азов". Ну там еще много достойных кандидатов... А можно присудить премию просто "Правому сектору".

Анатолий Баранов