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Московский листок

Устаревшим был не только сам рухнувший Ту-154 Минобороны, но и его "чёрные ящики"

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 1

регионы минобороны авиа красноярский край
Устаревшим был не только сам рухнувший Ту-154 Минобороны, но и его "чёрные ящики"

Сроки подведения итогов расследования катастрофы Ту-154 в Черном море до сих пор не определены из-за проблем с расшифровкой бортового самописца. Дело в том, что черный ящик оказался катушечным магнитофоном по образцу тех, что использовались в 80-х годах. Как рассказал "Коммерсанту" близкий к расследованию источник, в Минобороне "давно забыли", как работать с подобными технологиями. В итоге предварительно причиной катастрофы объявили ошибку пилотов, но какие именно действия привели к падению самолета - эксперты пытаются уточнить. 

По данным издания, сам механизм и пленка оказались в нормальном состоянии, и военным экспертам удалось быстро считать записанные на носитель основные параметры полета и результаты корректирующих действий экипажа. Однако сложности возникли при попытке расшифровать и проанализировать полученные данные, рассказал собеседник издания. 

По его словам, для работы с "кассетником" к настоящему моменту не осталось ни оборудования, ни специалистов, а военные эксперты давно перешли на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными. 

Согласно имеющимся данным, все системы разбившегося самолета исправно работали до столкновения с водой. Ранее была опровергнута версия и о возможном теракте на борту Ту-154 или его обстреле с земли. Таким образом, единственной версией расследования осталась ошибка экипажа. 

Работу летчиков во время взлета сейчас изучают члены объединенной технической комиссии. Из-за низкого качества полученных данных пока неясно, какие именно действия экипажа привели к катастрофе. По этой причине военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК). 

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу в Черном море 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, включая восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, двух федеральных госслужащих и девять сотрудников российских телеканалов. 

Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

После полной расшифровки чёрных ящиков разбившегося в конце декабря 2016 года в акватории Сочи Ту-154 — параметрического и речевого — эксперты Минобороны фактически уже точно могут назвать причины авиакатастрофы. По мнению специалистов, самолёт с пассажирами сгубила совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте, возможно, перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Когда экипаж заметил ошибку, было уже поздно: тяжёлому Ту-154 попросту не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.

Тяжёлый и неуправляемый

Источник Лайфа, знакомый с ходом расследования причин катастрофы, рассказал, что пресловутый человеческий фактор признан приоритетной версией крушения Ту-154.

— Изученные экспертами Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах данные речевого и параметрического (фиксирующего работу всех агрегатов самолёта) самописцев говорят, что на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости, — рассказал Лайфу источник. — Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками.

По мнению специалистов, это могло произойти после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того чтобы убрать шасси, убрал закрылки. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Я сразу это говорил, перепутали рычаги, а причина следующая
Крокодил. написал 28.01.2017 14:36
Летчиков вывели из равновесия. На борт по блату набилась всякая начальственная хрень, да и артистические реквизиты ансамбля возможно много весят.
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