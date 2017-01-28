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Московский листок

Не желающие передачи попам Исаакия требуют на митинге отставки Полтавченко

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 0

рпц социальныйрегресс ленинград реституция
Не желающие передачи попам Исаакия требуют на митинге отставки Полтавченко

В Петербурге на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ потребовали отставки губернатора города Георгия Полтавченко, передает FlashNord. По данным "Открытой России", несанкционированная властями акция, которая проходит в формате встречи с депутатами, собрала около 1,5 тысячи человек. 

Параллельно на Марсовом поле проходит митинг сторонников передачи музея в собственность церкви. "Фонтанка" сообщает, что из колонок активистов звучит громкая музыка. А депутаты Максим Резник, Алексей Ковалев и Борис Вишневский, сторонники сохранения музея, вынуждены были убрать мегафоны после просьбы полиции. Им приходится выступать перед собравшимися 500-1000 пришедшими на митинг, повышая голос. Их на фоне громкой музыки почти не слышно. 

28 января на Марсовом поле проходят сразу три акции на тему передачи Исаакиевского собора РПЦ: там сошлись как противники, так и сторонники решения властей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга проводят протестное мероприятие в формате встречи с избирателями, так как этот вид акции не требует согласования. Им идейно противостоят активисты НОДа, которые заявили о проведении в этот день акции против политики Центробанка и его кредитной ставки, но с возможностью высказаться и по теме Исаакия. Также о проведении акции заявил православный активист Иван Паньков, который намерен был вывести около 50 соратников из числа активистов Евразийского союза, "Народного собора" и других аналогичных организаций. 

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что собор перейдет под контроль РПЦ на 49 лет. Передача достопримечательности церкви вызвала протест со стороны горожан, ученых и представителей музеев. Против этого решения выступил, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

13 января прошел первый митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Выразить свой протест пришли тогда около тысячи человек. 

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров не считает целесообразной передачу объекта церкви.

«Меня, конечно, можно уволить по статье „профнепригодность“. Я должен был заниматься развитием музея, а потерпел фиаско, — пошутил Буров. — Я не знаю, как будет называться музей, не знаю, кто будет заниматься этим разрушенным и разукрупленным хозяйством».

Директор напомнил, что он принял музей с годовым доходом в 360 млн рублей, а оставляет с доходом в 800 млн рублей. Посещаемость же музея выросла с 2,6 млн до 3,8 млн посетителей в год.

Открытые данные свидетельствуют, что музей в предыдущие годы действительно самостоятельно зарабатывал деньги. Так, согласно официальной информации, в 2015 году доход музея от продажи билетов составил 805,8 млн рублей. Еще 16,8 млн рублей учреждение получило в виде субсидий. Итого денежные поступления музея достигли 822,7 млн рублей. При этом расходы (оплата труда сотрудников, транспортные, коммунальные услуги и прочее) составили 554,1 млн рублей. Таким образом, с учетом вычета расходов прибыль организации достигла 268,6 млн рублей. 2014 год музей тоже завершил с плюсом. По официальным данным, в 2014 году общая сумма кассовых поступлений музея с учетом субсидий составила 646,6 млн рублей, а общие расходы — 506 млн рублей. Прибыль по итогам 2014 года — 140,6 млн рублей.

Вице-губернатор Северной столицы Михаил Мокрецов, заявлял, что Исаакиевский собор не изменит свой статус, храм останется в собственности Петербурга, то есть будет находиться на балансе города. Вероятно, это означает, что после передачи собора церкви платить за его содержание и реставрацию придется городу. Впрочем, на вчерашней пресс-конференции руководитель комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом, епископ Егорьевский Тихон говорил, что текущие реставрационные работы и обслуживание Исаакиевского собора будут осуществляться за счет средств местной православной общины. Но РПЦ будет рассчитывать на помощь государства в случае проведения в соборе «глобальных» реставрационных работ. Что такое «глобальные» работы, осталось неясным. 

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