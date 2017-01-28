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Московский листок

Рогозин перешёл к твиттер-управлению вверенной ему отраслью

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 1

рогозин роскосмос вкс
Рогозин перешёл к твиттер-управлению вверенной ему отраслью

Пуски ракет-носителей "Протон-М" будут возобновлены через несколько месяцев, придется разобрать три уже готовых ракеты, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. "Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 месяца. Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения", - написал он в своем твиттере в субботу.

"Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны. Три "Протона-М" будут разобраны. Двигатели 2 и 3 ступеней заменены", - сказал вице-премьер. 

Как сообщалось ранее, на "Воронежском механическом заводе" - дочернем предприятии Центра имени М.В.Хруничева - в субботу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров провели рабочее совещание с руководством предприятий ракетно-космической отрасли. Обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства завода. Позже Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные здесь вновь подвергнутся проверке.

Напомним, 25 января стало известно, что "Роскосмос" отзывает все двигатели для двух ступеней ракеты "Протон", что повлечет серьезный сбой графика стартов, сообщает "Коммерсант". Неполадки в двигателях, произведенных Воронежским механическим заводом, выявили при огневых испытаниях: некоторые элементы на них заменили на более дешевые, без драгметаллов. При этом по документам все было в порядке. Теперь двигатели двух типов пройдут аудит и дополнительный технический контроль. А на ВМЗ работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета. 

О проблемах с двигателями изданию рассказали несколько анонимных топ-менеджеров предприятий космической промышленности. Они затронули двигатели двух типов: РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона" соответственно. 

По результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов использовались менее жаростойкие. Источники газеты утверждают, что по документам, которые подписывали проверяющие, все было в порядке. Теперь на ВМЗ работают правоохранители из ФСБ, СК и прокуратуры, выясняющие, как такое могло произойти. 

Источник на одном из воронежских оборонных предприятий сообщил, что отозвать решили все двигатели, произведенные за последние годы. Речь идет о десятках единиц, некоторые из них уже были доставлены на Байконур. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Не дремлет
Роспил написал 28.01.2017 17:06
Бабосики попилить,ну очень приятно.
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