Переход к безналичному расчёту и в перспективе к отмене денег - затягивается

Правительство не рассматривает вопрос о введении ограничений наличных расчетов в России, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. Неделю назад за введение верхнего потолка наличных платежей высказались сразу два федеральных министра: глава Минфина Антон Силуанов и министр труда Максим Топилин.

Вице-премьер Дворкович в субботу сообщил журналистам: "Ничего такого не планируется. Не будет никаких ограничений наличных покупок. Даже в мыслях нет. Есть в целом общемировой тренд, что доля безналичного оборота увеличивается, но это должно происходить естественным образом без искусственных решений". (Цитата по ТАСС.)

Проект закона об ограничении наличных расчетов Минфин вносил в правительство еще в 2013 году. Тогда планировалось установить планку в размере 600 тыс. руб. за покупку, а затем, с начала 2016 года, в два раза меньше - 300 тыс. руб. Инициатива не была реализована.

Снова тему поднял министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении на съезде "Единой России": он призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок. При этом в качестве положительного примера он привел Индию, где внезапная денежная реформа привела к коллапсу наличного обращения. По мнению Силуанова, это повысит собираемость налогов.

Днем позже позицию Силуанова поддержал Максим Топилин, также сославшийся на зарубежный опыт: " Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя".

При этом конкретной планки, после которой расчеты будут возможны лишь в безналичной форме, не называется. В диалоге с Силуановым один из участников съезда "Единой России" предложил установить планку не менее чем в 500 тысяч рублей, и глава Минфина согласился.

В США и странах Европы подобные ограничения введены довольно давно, при этом в разных странах их размер варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов или евро.

- На самом деле, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - "цифровые" деньги системы "Виза" это один из важнейших подарков возвратного капитализма будущему коммунизму, ведь отвыкнуть от денег как субстанции трудящимся довольно сложно, вот и пусть начинают отвыкать ещё при капитализме, а потом и от цифр, при социализме, будет легче отвыкать (как именно, тут не распространяюсь, но скажу лишь, что именно эта технология позволит преодолеть отчуждение и обезличивание труда, а цифры будут заменены на понятия "Достаток" и "Недостаток", богатых и бедных именно в этом пункте уже не станет, поскольку понятия "госфинансирование", "рефинансирование", "дотация" будет значительно расширено и его полномочия тоже), но не всё сразу, конечно...