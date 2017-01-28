В Пензе по-прежнему без тепла остаются тридцать многоквартирных домов

Около 30 многоквартирных домов остаются неподключенными к теплоснабжению в Пензе, заявил в субботу на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС начальник управления ЖКХ городской администрации Андрей Гришин.

По данным представителя администрации, почти половина из этих домов находится в микрорайоне "Север". Гришин добавил, что дома преимущественно малоквартирные, барачного типа - по четыре-восемь квартир. "В квартирах на "Севере" тепло, возможность обогрева у людей там есть. Температура в жилых помещениях до 20 градусов (тепла)", - цитирует чиновника ТАСС.

При этом агентство отмечает, что утром в субботу в этом микрорайоне вновь зафиксированы мелкие аварии и утечки. По словам Гришина, власти хотят закрепить за каждой бригадой ЖКХ по отдельному дому, а управлению ЖКХ поручить координацию.

В Пензе 26 января после обрушения кровли в цехе ТЭЦ-1 и прорывов на теплотрассах остались без тепла в двадцатиградусный мороз свыше 75 тыс. человек, проживающих более чем в 400 домах.

Отметим, что обрушение кровли произошло на ТЭЦ, принадлежащей пензенскому подразделению ПАО «Т-Плюс». По предварительным данным, авария случилась в турбинном отделении котлотурбинного цеха станции. В результате ЧП погиб человек. Власти обещали в кратчайшие сроки восстановить теплоснабжение всех домов. Но прошли уже сутки...

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