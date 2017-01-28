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Московский листок

Газпром бьёт собственные рекорды по перекачке национального достояния в ЕС

Опубликовано 28.01.2017 в разделе комментариев 1

газпром кризис силовигархия санкции
Газпром бьёт собственные рекорды по перекачке национального достояния в ЕС

"Газпром" зафиксировал новый суточный максимум экспорта газа в дальнее зарубежье - 635,6 млн куб. м, сообщила компания. Газопроводы "Северный поток", "Ямал-Европа" и "Голубой поток" работают на полную мощность, транзит через Украину превышает плановые объемы более чем на 100 млн куб. м в сутки.

"Растут поставки на европейский рынок номер один - в Германию. 26 января немецкие потребители импортировали 163,9 млн куб. м российского газа. Это на 32% больше, чем в прошлом году. Всего с 1 по 26 января "Газпром" поставил в Германию уже 4,2 млрд куб. м газа, что на 709,5 млн куб. м превышает показатель за аналогичный период 2016 года (рост на 20,3% - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ранее глава компании Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина, что доля "Газпрома" на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34% с 31% в 2015 году.

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, за девять месяцев 2016 г. выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 709,3 млрд руб. по стандартам МСФО.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 3% до 4,3 трлн руб., в основном за счет роста продаж газа в Европу и другие страны, следует из сообщения концерна. Чистая выручка от продажи газа поднялась на 2% и составила 2,3 трлн руб.

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Всего комментариев к статье: 1
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Маловато будет.
В лад написал 28.01.2017 21:21
Чистая прибыль ниже официального уровня инфляции.Готовтес к росту тарифа на газ, дорогие россияне и россиянки.
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