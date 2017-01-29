Трамп уже пролил "каменное масло" на мостовую...

Обрушение нефтяного рынка – это почище всяких там санкций. Президент-45 просто отбрасывает Москву прочь с пути, как шавку

Нам уже совершенно все равно, что там Трамп наговорил Путину по телефону и какие там санкции снимет (если вообще снимет). Главная беда для Кремля – это план Трампа, отказ от закупок нефти в странах ОПЕК и снятие всех запретов на добычу «сланца» и углеводородов вообще в Соединенных Штатах, строительство нефтепроводов из Канады в США. В перспективе двух лет это приведет к драматическому падению мировых цен на энергоносители, что означает автоматический крах для экономики РФ.

Причем сама РФ Трампу – до лампады. Ему важно обеспечить новую индустриализацию Америки, а для этого нужны низкие цены на сырье. То, что при этом загнется РФ – всего лишь побочный эффект. А президент-45 уже давно обозначил свои цели: сбить цены на нефть как минимум до 40 долларов/баррель, а как максимум – до 20 долларов. Если учесть интересы окупаемости «сланца», то 40 долларов – самое реальное. Но это слишком мало для выживания российского феодального строя.

Продолжим наши выкладки о «трампотрясении» (http://forum-msk.org/material/politic/12739455.html)

***

Сейчас самое главное – именно эти планы трампистов. На их фоне Москва может клепать ядерные ракеты как бешеная и посылать войска в бесконечную войну с мировым терроризмом, окромя Сирии, хоть в Ливию, хоть в Ирак или Афганистан. Это ей ни на йоту не помогает справиться с главной, смертельно опасной проблемой: кризисом сырьевой экономики. Вылезает главное и самое страшное последствие кремлевского идиотизма: полной потери «тучных» 2000-2014 гг. для ускоренного строительства в стране развитой, передовой промышленности. Вместо того, чтобы это делать, та куча отребья, что называется «российской элитой», деньги прокутила, проворовала и на Запад загнала. А теперь никакие Сирии, никакие частоколы ракет с ядерными боеголовками не пособят. Что будут защищать РВСН РФ? Деградирующую сырьевую территорию с вырождающимся населением и воровской «илиткой»? Ну, так от постройки хоть тысячи «сарматов» и «ярсов» новых доходов у страны не возникнет, не появятся в РФ передовые роботизированные фабрики. Да и график-то перевооружения РВСН уже не выдерживается: сказывается распад производственных цепочек. А все эти «сирийские триумфы» только пожирают бюджет страны, отнимая средства на ту же индустриализацию.

Обвалив цены на нефть, Трамп может смело снимать санкции с Кремля. Это уже неважно. Обвал оставит РФ без штанов. Да и не станет Трамп снимать санкции – для него, ведущего Америку через период вынужденного замыкания на внутренних проблемах, важно заставить Москву из кожи вон лезть и воевать с магометанами по всему миру. Пускай русские делают это за нас и заодно лишают себя денег для развития РФ. Умелый и жесткий бизнесмен, знаете ли, поумнее и покруче барина-сибарита, столько лет строившего стадионы вместо заводов. Ах, Москва, подыхая экономически, будет при этом лихорадочно вооружаться? Ну, тем лучше. Так она ускорит собственный крах, заодно дав Трампу козыри для перевооружения США. Москва сама убьет РФ, а разве это плохо для индустриализующейся Америки? Наоборот, хорошо.

***

Трамп прекрасно понимает, что для исторической победы Америки надо прежде всего навести порядок внутри нее и ее поднять на новую индустриальную высоту. Этим Дональд Фредович кардинально отличается от Владимира Владимировича, полностью запустившего экономику РФ и занятого исключительно внешней показухой. Ну, всякими там олимпиадами, мировым футболом, сирийской авантюрой в духе Мексиканской экспедиции Луи-Наполеона. Курс Трампа – это поведение какого-нибудь Генри Форда, рациональное и экономически обоснованное, на фоне безумия барина-бездельника, сдирающего оброк с унаследованного имения с крепостными. Вместо того, чтобы развивать поместья, бесхозяйственный бездельник просаживает собранные миллионы в Париже, тратит их на балы и театральные постановки.

Максим Калашников в сотнях статей и десятках книг мечтал о том, что в РФ появится лидер, который пошлет подальше всю показушную чушь и сосредоточится, как крепкий хозяин-кулак, на обустройстве страны. На строительстве тут инфраструктуры, новых заводов и фабрик, на задачах народосбережения и подготовки кадров высшего качества. Это случилось – но только не в РФ, в Америке. Там пришел к власти рациональный хозяин, взявшийся за то самое «золотое звено» цепи – за новую индустриализацию. Он-то понимает, что спасая США и снова делая их средоточием научно-промышленной мощи, он разрушает нынешний мир и всех одолевает, не сделав ни единого выстрела. Мало того, при горячей поддержке большинства электората!

В Москве оказались те, кто намного глупее. На нее трампизму наплевать. Просто, рванув к своей главной цели, возрождению великой Америки, он отшвырнет ее со своего пути ударом сапога, как шавку. Как вы понимаете, ядерный удар РФ по Америке в ответ на обрушение нефтяных котировок – из разряда ненаучной фантастики.

***

Москва пока еще не может опомниться и пытается действовать по инерции. Москва, поверив в одурь собственной пропаганды, все еще считает, будто в центре мирового внимания стоят она, Крым, Сирия, Украина. На самом деле, американцам глубоко наплевать на все это. Они и Украину-то считают частью России. Им на Крым плевать, мусульманский терроризм Америке не угрожает. Американцев волнуют собственные работа, заработки, налоги. Трамп предложил американцам решение именно их проблем, прекрасно сознавая, что тем самым он одерживает мировую победу.

Смотрите: обрушив цены на нефть, он подарит американцам грандиозное облегчение жизни и обеспечит успех для новых промышленных предприятий своей страны. То, что попутно полетят к черту РФ, Саудовская Аравия, прочие нефтяные страны и финансовая база исламского радикализма – всего лишь попутный, но приятный эффект. Причем таким образом Трамп наносит ИГИЛ удар стократ более сильный, чем показушные бомбежки Кремля в Сирии.

Смотрите: введением протекционистских барьеров на пути китайского экспорта в США и принуждением американских корпораций к уплате налога на прибыль в американской юрисдикции Трамп срывает мир в новую серию глобального кризиса. Ибо Китай находится в настолько плохом экономическом положении, что может свалиться в острейший долговой кризис и экономический спад. А в США лопнет пузырь «передутого» фондового рынка.

Новый удар глобального кризиса еще больше обвалит цены на сырье, хороня попутно и Кремль, но зато даст Соединенным Штатам шанс поднять новую промышленность на руинах прежнего мира. У США-то – вполне самодостаточный 300-миллионный рынок.

В Москве могут думать все, что угодно, а Трамп намерен делать. Да уже, собственно, и приступил к делу. Его программа – это четкие пункты плана, а не водянистые проповеди-послания из Георгиевского зала. И помешать Кремль никак не может. В экономике он бездарен, он продолжает защищать труп «свободы торговли» и давить собственную промышленность налогами и Набиуллиной. Он все больше обирает население РФ налогами и квазиналогами, усугубляя падение экономики. И он никак не может взять в толк, что обстановка изменилась кардинально. И хоть во всех странах ЕС победят ле пены – это уже не поможет режиму «делателей вида». В Москве продолжают с надеждой сжимать в руке телефонную трубку.

Поздно, господа, поздно. В 2000-2014 надо было работать и опережать Трампа в индустриализации и протекционизме. А не рыбку ловить верхом на тигре, теша себя мыслью о том, что мы, дескать – круты, а США – кончились и производят лишь безвольных обам. Так бездарно пофукать нефтяные триллионы долларов, что были тогда – это ж ухитриться надо было…

***

Чем потенциально может ответить Москва, столкнувшись с тем, что Трамп выбивает из-под ее ног нефтяную опору? Ну, разве что бросив всю мощь «Раша Тудей», Интернет-троллей и хакерства в поддержку сепаратизма в крупнейшем штате, Калифорнии. Неужто придется войти в альянс с американскими либералами и той же Х.Клинтон против Трампа?

Однако даже если инициатива по поводу проведения референдума независимости Калифорнии наберет 600 тысяч подписей, сам референдум случится только в 2019 году. Как вы понимаете, любая попытка отсюда разжечь сепаратизм в Соединенных Штатах только ускорит «нефтяной удар». Ну, а калифорнийские «самостийники» будут подавлены в самом начале пути, причем силами добровольцев со всех Соединенных Штатов. Как бы ни деградировали янки, они вряд ли допустят повторение 1861 года. Более того, подавление калифорнийских сецессионистов позволит трампистам ускорить формирование американского фашизма. Позволит легально обзавестись штурмовиками.

История нынче лихо закручивается. Трамп повел борьбу в том измерении, которое совершенно дико и страшно для Москвы. При этом Трамп ведь не с нею борется, это для него – не самоцель, а лишь «побочка». Просто он оказался намного умнее липовых «великодержавников».

***

Потому давайте попускать мимо ушей официозную трескотню насчет Сирии, каких-то диалогов с Трампом, каких-то там санкций и «концов Европы». Все это – всего лишь информационный мусор, пена. Грядут совершенно иные события, перед которыми нынешние – что драка в курительном салоне «Титаника» перед столкновением оного с айсбергом.

Давайте готовиться к борьбе с угрозой смерти собственной страны. Если этого не понимают в Кремле, то сие – их личное горе. Мы знаем, что Кремль не сможет осуществить спасительный поворот к активной промышленной политике, к протекционизму в духе Дмитрия Менделеева и использованию умной эмиссии ради промышленного роста. Нашествие протекционизма и национализма в глобальном размахе есть финал нынешнего Кремля, он к сему стопроцентно не готов. Он до последнего будет ничего не менять, мешая Сталина с Чубайсом.

Но Трамп уже пролил «каменное масло» на мостовую…