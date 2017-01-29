Народ против "оцерковления памятников"

Жители Петербурга в субботу вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). По данным полиции, днем на Марсовом поле собралось около 2 тысяч горожан, сообщает ТАСС. Причем власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга из-за другой заявки на митинг, поэтому мероприятие прошло в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города.

"В акциях на Марсовом приняло участие около двух тысяч человек с учетом ротации участников. Мероприятие проходит без инцидентов", - сказал представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Тем временем ЮНЕСКО может исключить "Херсонес Таврический" из своих списков Всемирного наследия, если 24 объекта музея-заповедника будут переданы Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил Российский комитет международного совета музеев (ИКОМ).

"Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО рассматривает функционирование музея на территории объекта в качестве гаранта выполнения тех обязательств, которые государство несет при выполнении Конвенции 1972 года. Принятие решения о передаче имущества музея-заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви повлечет нарушение целостности одного из компонентов объекта, а следовательно, приведет к возможности включения объекта в список "Объектов, находящихся под угрозой" или даже к его исключению из списка Всемирного наследия. Учитывая международную обстановку, такое развитие событий станет серьезнейшим ударом по авторитету Российской Федерации на международной арене", - говорится в сообщении.

- Не кажется ли вам, граждане, что насильственное воцерковление русской жизни, второе после Владимира Красное солнышко, несколько переходит через край? - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот чтоб зимой в субботу вышли тысячи людей на несанкционированный по сути митинг - это серьезно, это ж надо, чтоб достали! И никакой Украине и в голову не приходило передать Херсонес церкви, хотя там есть конфликт церквей, и государство активно подыгрывает в нем Киевскому патриархату. Но все же до "оцерковления памятников" там как-то еще не дошли. Зато у нас - дотумкали! Это ж надо, объект всемирного наследия ЮНЕСКО передать поместной церкви! Да еще на спорной, что ни говори, территории, где надо все делать так, чтоб комар носа не подточил! Но нет - передадим попам... Зачем? С какого бодуна? А вот так! Церковь хочет - значит так и надо, так и правильно. Наверно будем ждать таких же митингов в Севастополе, как в Питере. Там ведь тоже мало кому нравятся неадекватные опоры российского режима. Сначала на Меняйло любовались, потом на Хирурга, друга Путина, теперь вот на протоиерея Халюту насмотреться не могут.

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