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Московский листок

Пензенская авария: ремонтники сработали хорошо, но осадок остался...

Опубликовано 29.01.2017 в разделе комментариев 0

авария тэц пенза теплосети
Пензенская авария: ремонтники сработали хорошо, но осадок остался...

"Т Плюс " – их предупреждали. А потом была авария

Буртасская правда

В Пензе 26 января на ТЭЦ-1 случилась авария. Обрушилось перекрытие корпуса 1948 года постройки, вышло из строя оборудование, погиб человек, около 500 жилых домов, а также больницы, детские сады и школы в центральной части Пензы и Заводском районе остались без тепла при 20-градусном морозе на улице. И нет тут ничего удивительного, если руководство филиала "Пензенский "ПАО "Т Плюс" получало на этот счёт предупреждение ещё в прошлом году…

Так вот, ещё в прошлом году Павел Барабанщиков обращался в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора по поводу нарушений со стороны пензенского филиала "Т Плюс", допускаемых при производстве работ, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и энергетического оборудования. В декабре пришел ответ, в котором надзорное ведомство поблагодарило за активную гражданскую позицию и сообщило о предписании филиалу "Т Плюс" к устранению 132 нарушений требований промышленной и энергетической безопасности.

(Рано или поздно это бы произошло

Павел Барабанщиков (ЖЖ)

http://redbauer.livejournal.com/258696.html )

 

Как отнеслось руководство ТЭЦ-1 к исполнению предписания, было ли в нём упоминание о том, что может повлечь за собой печальные последствия, то пусть разбираются компетентные органы. Но пока имеем то, что имеем – был документ с перечнем допущенных нарушений, а потом случилась авария, когда выполнялось гидравлическое испытание оборудования, и при повышении давления оторвался корпус ПВД [подогреватель высокого давления], была повреждена кровля здания главного корпуса, в результате чего она обрушилась на площади 450 кв. метров. Это, в свою очередь, повлекло гибель рабочего, по факту чего возбуждено уголовное дело.

Виноватые в таких делах находятся быстро, это ведь не миллиарды искать в собственных карманах, и не коррупцию изводить в своих же кабинетах. И кто за что ответит, то вопрос другой. А вот посыл в виде этой аварии очень серьёзный – а ну как вообще какая котельная в Пензе однажды встанет по какой причине? И ладно, когда сравнительно тепло на улице, а когда мороз за двадцать градусов?

 

Авария как экзамен для власти и жареный петух

Виктор Шамаев (Точка зрения – Пенза)

Некоторая хронология событий. Проведенные в течение ночи с 26 на 27 января работы по устранению порыва на ул. Путевой и Ударной позволили подключить к подаче теплоносителя ТМ – 13 и ТМ – 12, в результате чего число многоэтажных домов сократилось с 471 до 149, детских садов до 11 и школ до 6. Но рано утром 27 января в результате заполнения теплосети и выравнивания гидравлических параметров произошел порыв на ул. Герцена, 46 и дома по ул. Нахимова, 15. Под отключение попали 56 жилых домов, 1 школа 3 детских сада по первому отключению и 7 жилых домов по второму отключению. Из-за сбоя гидравлического режима были потеряны параметры в сети теплоснабжения в 254 жилых домах, 11 школах и 14 детских садах и 2 ЛПУ. По состоянию на 11 часов подключено к теплоносителю 29 жилых домов, 1 детский сад и 1 школа, не было подключено 225 жилых домов, 10 школ и 13 детских садов (33000 человек). Для приема и временного размещения подготовлено 44 пункта временного пребывания общей вместимостью 33800 человек.

Вечером 27 января губернатор вводит на территории Пензенской области в границах Пензы режим чрезвычайной ситуации – это позволяет привлечь дополнительные силы и облегчить ход восстановительных работ временным приостановлением действий некоторых законодательных актов…

А в квартирах уже начали кое-где лопаться батареи. И мороз на улице под 20 градусов. Но люди из неотапливаемых квартир пока не очень-то спешат в пункты временного размещения – никакой паники, надеются на власть, надеются на то, что тепло будет подано вот-вот в результате непрекращающихся восстановительных и ремонтных работ, а не где-то потом после совещаний и семинаров… Оценивая ход работ по ликвидации аварийной ситуации, губернатор в общении со СМИ отметил слаженную работу администрации города, правительства области и ресурсоснабжающих организаций. И с этим согласились даже всякого рода гражданские активисты, растратив всё своё усердие в поисках хоть какого-то негатива в реакции властей на чрезвычайное происшествие…

Теперь о том, на что мало кто из журналистов обратил особое внимание – губернатор Иван Белозерцев провёл рабочую встречу с президентом Группы "Т Плюс" Александром Вагнером – ТЭЦ-1, как и другие тепловые энергетические предприятия города вместе с магистральными сетями находятся в ведении этого энергетического холдинга.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – стороны обсудили вопрос увеличения объёма ремонтных работ на пензенских тепломагистралях. Это о гнилых трубах, которые то и дело рвались при запуске тепла осенью и рвутся сейчас – вся печальная картина налицо, и Вагнеру, скажем так, крыть нечем, и придётся всерьёз заняться ремонтом пензенских тепловых сетей, а не латать дыры с надеждой на авось – в результате проведённых деловых переговоров стороны наметили план совместных действий, направленных на модернизацию тепловых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, входящих в состав предприятий Группы "Т Плюс".

 

В Пензе осталось подключить к отоплению еще 14 жилых домов

Об этом сообщили в субботу, 28 января [утром], на заседании оперативного штаба в мэрии.

Об обстановке доложил начальник городского Управления ГО и ЧС. По его словам, без отопления остаются 14 домов барачного типа в микрорайоне «Север». Все они являются малоквартирными, однако запитаны от городских сетей.

Также работы по подаче теплоносителя ведутся в многоквартирных домах по адресам: Кураева, 2, Бекешская, 8, Володарского, 68, Коммунистическая, 37, 38, Луначарского, 29 и 39, Карпинского, 20а. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

От редакции: К настоящему времени авария почти ликвидирована. Но, как справедливо написал Виктор Шамаев: "Власти и оперативные службы отлично сработали на этот раз, но где гарантия, что завтра не возникнет ситуация ещё хуже?"

Павел Барабанщиков (юрист и общественный активист, уделяющий большое внимание проблемам ЖКХ. Один из лидеров пензенской левой молодежной организации ПНВ (Поколение нового времени), сторонник ОКП): "Как говорил сталинский нарком Лазарь Каганович: «У каждой аварии есть своя фамилия, имя и отчество, должность…». Очень хочется надеяться на то, что и у аварии на ТЭЦ-1 будут свои ФИО и должность".

Когда-то Сызрань была уездным центром Пензенской губернии. Теперь же энергетику Пензы влили зачем-то в сызранский холдинг - если энергетика не может нормально функционировать в раздробленном состоянии, то зачем тогда раскурочивали РАО "ЕЭС"? Теперь же ликвидация крупной аварии - дело холдинга, который то ли сможет, то ли нет. Если все равно идет, неизбежная по законам капитализма монополизация, то зачем тогда разваливали "естественного монополиста" - единую еще с советских времен энергосистему? Эффективности это точно не прибавило. Скажем, перебросить недостающие мощности из одного региона в другой, даже внутри одного холинга, почти нерешаемая задача. А внутри единой энергосистемы легко перебрасывали мощности ежедневно, с Дальнего востока и Сибири на европейских потребителей и обратно. И выключение дной теплоцентрали не было катастрофой, потребитель этого мог даже и не заметить... А теперь "эффективным менеджерам" придется вдобавок к ТЭЦ ремонтировать еще и вышедшие из строя теплосети. И это еще совсем не самая большая возможная цена. 



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