Лев Толстой написал "Анну Каренину", а надо было - заявление в Следственный комитет

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, прыгнувшей со своей несовершеннолетней дочерью под поезд на станции метро «Молодежная». Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка). По версии следствия, 28 января 2017 г. женщина 1974 г. рождения, находясь на станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, желая причинить смерть своей дочери 2006 г. рождения, схватила последнюю за плечи и прыгнула под приближающийся поезд. После экстренного торможения пострадавшие были извлечены с рельсов», - сказала Ю.Иванова.

Ребенок в состоянии комы находится в одном из медицинских учреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь, женщина также доставлена в больницу - ее состояние оценивается как тяжелое.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются причины совершенного женщиной преступления. Следователи изучают камеры видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Расследование продолжается», - отметила Ю.Иванова.

- Ну куда там Льву Толстому до следователей СК, - отметилглавный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сразу в самую глубь проникают - женщина, стало быть, умыслила покушение на ребенка! Правда, еще в старое доброе время следователи, а не только писатели, искали мотив. Ну с какой стати женщина вдруг станет убивать собственного ребенка? Да еще, заметим, вместе с собой. Хотя во времена графа Толстого такие вещи случались, и довольно часто. Одинокая женщина, жить не на что, перспектив никаких, депрессия (правда, тогда слова такого еще не применяли) и как результат - двойное самоубийство. Или убийство с самоубийством, как нравится. Потому что для решившейся на самоубийство матери обычно сама мысль, что ребенок останется сиротой без средств к существованию бывает куда более непереносимой, чем мысль о смерти. Мы ж люди пока что из другого мира, мира, где матерям не нужно было убивать своих детей из-за того, что не могут их прокормить. Но пора бы уже привыкать к другому... В странах третьего мира такое случается часто. А можно еще продать ребенка, которого не можешь содержать. Все чаще находят брошенных младенцев - это когда с самого начала нет шансов. Иногда младенцев продают обеспеченным, но бездетным гражданам. А вы чего хотели, уважаемые? Свободы, равенства, братства? Или рынка и безграничных возможностей залезать в карман ближнему? Ну вот - рынок. А новый граф Толстой еще не родился, вместо него "телеграф" Петя Толстой - можете к нему обращаться, глядишь чем и поможет... Или не поможет, но обращаться можно.