26 января в 17.00 в Доме Плеханова состоялось VIII заседание Дискуссионного клуба РНБ по теме «Февраль 1917…. Почему Октябрь?»
Часть вторая
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
«Февраль 1917… Почему Октябрь?»0 в Доме Плеханова
26 января в 17.00 в Доме Плеханова состоялось VIII заседание Дискуссионного клуба РНБ по теме «Февраль 1917…. Почему Октябрь?»
Часть вторая
Всего комментариев к статье: 0Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
|
|
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru