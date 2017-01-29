Мечтающие о дружбе-жвачке с США господа Сенат закидают шапками ИГ за месяц

Россия и США смогут за месяц разгромить террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии, если двум странам удастся наладить реальную координацию действий в этой области, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так сенатор прокомментировал итоги телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа: сообщалось, что борьба с международным терроризмом стала главной темой беседы.

"Если будет реальная координация, проблема полного разгрома (террористов) в состоянии решиться в течение одного месяца. Объединив усилия и имея такие возможности, какие есть у США и России, это не составит никакого труда", - заявил сенатор.

При этом Клинцевич сделал две оговорки: во-первых, перед этим военным России и США потребуется время на координацию усилий, во-вторых, есть опасения по поводу того, что в США может возникнуть сопротивление этому процессу.

"Одного желания президента (Трампа) будет недостаточно. Может быть и саботаж со стороны отдельных силовиков. В том числе и большие начальники-силовики завязаны на оборонно-промышленный комплекс, и они понимают, что эти миротворческие помыслы Трампа могут нанести достаточно большой ущерб их бизнесу, и они будут сопротивляться. И это может тормозить процесс", - считает сенатор.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в субботу вечером состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США, в ходе которого они условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. Президенты выступили за координацию с целью разгрома ИГ. Кроме того, намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины. Подчеркивалась важность восстановления торгово-экономических связей.

Трамп провел вечером в субботу целую серию бесед с зарубежными лидерами. Сотрудничество в области безопасности было одной из основных тем в ходе телефонных переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

От редакции: Не пристало, конечно, нашей "спецуре" впадать в подобный романтизм, но мы всё понимаем, "3,14здить - не мешки ворочать"... Путин тоже так пошучивал когда-то - "а не вступить ли РФ в НАТО?". Ну, вот уже тысячи танков НАТО в Польше - и шуточка явно не удалась. Насчёт же совместных с США действий - "трампнашистам" стоит помнить, кто и при каких обстоятельствах создавал ИГ. Инструмент влияния на политикую в границах всего Ближнего Востока и Северной Африки вышел из-под контроля, но как генератор хаоса - ИГ по-прежнему для США "стабилизатор кризиса". И что бы ни говорил Трамп о "демократах, создавших ИГ", это наследство, с которым США вряд ли быстро расстанутся, как в годы войны в Афганистане не могли растаться с талибами.

И посмотрите, как временная помощь США помогает крепнуть экстремизму - талибы стали мощнейшей террористической организацией в мире, фактически государством в государстве, и проамериканский нынешний Афганистан ничего не может поделать с этой неотъемлемой с 1980-х "альтернативой". ИГ - это новые талибы, которые хоть иногда и ссорятся, но если объединятся, то горячо станет и в США, и в РФ. Однако буржуазные лукавые власти принципиально не в состоянии решить данной проблемы. Отсюда и странность поведения "вежливых людей" в Сенате, который то даёт армии РФ добро на боевые действия в ДНР и Крыму, то по окрику Путина - забирает... Ну, мечтайте-мечтайте, господа - коли у вас работа такая мечтать вслух... А Пальмиру как уничтожали, так и уничтожают вандалы, и виолончельку Ролдугина уже и поставить-то негде...

Д.Ч.