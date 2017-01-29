Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мечтающие о дружбе-жвачке с США господа Сенат закидают шапками ИГ за месяц

Опубликовано 29.01.2017 в разделе комментариев 0

терроризм сирия игил совфед исламизм
Мечтающие о дружбе-жвачке с США господа Сенат закидают шапками ИГ за месяц

Россия и США смогут за месяц разгромить террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии, если двум странам удастся наладить реальную координацию действий в этой области, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так сенатор прокомментировал итоги телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа: сообщалось, что борьба с международным терроризмом стала главной темой беседы. 

"Если будет реальная координация, проблема полного разгрома (террористов) в состоянии решиться в течение одного месяца. Объединив усилия и имея такие возможности, какие есть у США и России, это не составит никакого труда", - заявил сенатор. 

При этом Клинцевич сделал две оговорки: во-первых, перед этим военным России и США потребуется время на координацию усилий, во-вторых, есть опасения по поводу того, что в США может возникнуть сопротивление этому процессу. 

"Одного желания президента (Трампа) будет недостаточно. Может быть и саботаж со стороны отдельных силовиков. В том числе и большие начальники-силовики завязаны на оборонно-промышленный комплекс, и они понимают, что эти миротворческие помыслы Трампа могут нанести достаточно большой ущерб их бизнесу, и они будут сопротивляться. И это может тормозить процесс", - считает сенатор. 

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в субботу вечером состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США, в ходе которого они условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. Президенты выступили за координацию с целью разгрома ИГ. Кроме того, намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины. Подчеркивалась важность восстановления торгово-экономических связей. 

Трамп провел вечером в субботу целую серию бесед с зарубежными лидерами. Сотрудничество в области безопасности было одной из основных тем в ходе телефонных переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

От редакции: Не пристало, конечно, нашей "спецуре" впадать в подобный романтизм, но мы всё понимаем, "3,14здить - не мешки ворочать"... Путин тоже так пошучивал когда-то - "а не вступить ли РФ в НАТО?". Ну, вот уже тысячи танков НАТО в Польше - и шуточка явно не удалась. Насчёт же совместных с США действий - "трампнашистам" стоит помнить, кто и при каких обстоятельствах создавал ИГ. Инструмент влияния на политикую в границах всего Ближнего Востока и Северной Африки вышел из-под контроля, но как генератор хаоса - ИГ по-прежнему для США "стабилизатор кризиса". И что бы ни говорил Трамп о "демократах, создавших ИГ", это наследство, с которым США вряд ли быстро расстанутся, как в годы войны в Афганистане не могли растаться с талибами.

И посмотрите, как временная помощь США помогает крепнуть экстремизму - талибы стали мощнейшей террористической организацией в мире, фактически государством в государстве, и проамериканский нынешний Афганистан ничего не может поделать с этой неотъемлемой с 1980-х "альтернативой". ИГ - это новые талибы, которые хоть иногда и ссорятся, но если объединятся, то горячо станет и в США, и в РФ. Однако буржуазные лукавые власти принципиально не в состоянии решить данной проблемы. Отсюда и странность поведения "вежливых людей" в Сенате, который то даёт армии РФ добро на боевые действия в ДНР и Крыму, то по окрику Путина - забирает... Ну, мечтайте-мечтайте, господа - коли у вас работа такая мечтать вслух... А Пальмиру как уничтожали, так и уничтожают вандалы, и виолончельку Ролдугина уже и поставить-то негде...

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Антисемит ли Петр Толстой?:
Результаты
Интернет-ТВ
Суд в РФ: головой - о сейф!
Суд в РФ: головой - о сейф!
28.01.2017
"Февраль 1917... Почему Октябрь?" в Доме Плеханова
"Февраль 1917... Почему Октябрь?" в Доме Плеханова...
29.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Женщина, бросившаяся с ребенком под поезд, умерла (0)
Минобороны не справилось с технологиями катушечного магнитофона, поэтому катастрофа Ту-154 пока загадка (1)
Мечтающие о дружбе-жвачке с США господа Сенат закидают шапками ИГ за месяц (0)
"Февраль 1917... Почему Октябрь?" в Доме Плеханова (2)
Лев Толстой написал "Анну Каренину", а надо было - заявление в Следственный комитет (9)
Пензенская авария: ремонтники сработали хорошо, но осадок остался... (6)
Народ против "оцерковления памятников" (19)
Трамп уже пролил "каменное масло" на мостовую... (44)
Газпром бьёт собственные рекорды по перекачке национального достояния в ЕС (3)
В Пензе по-прежнему без тепла остаются тридцать многоквартирных домов (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Граф Толстой еще не родился, а Анны Каренины все прыгают и прыгают под поезд...
Дарья Митина Дарья Митина: Дьявoльщина
Максим Калашников Максим Калашников: ГЛАВНАЯ САНКЦИЯ ОТ ТРАМПА
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон против Марин Ле Пен ?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss