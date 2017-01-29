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Московский листок

Минобороны не справилось с технологиями катушечного магнитофона, поэтому катастрофа Ту-154 пока загадка

Опубликовано 29.01.2017 в разделе комментариев 1

путин ту-154
Минобороны не справилось с технологиями катушечного магнитофона, поэтому катастрофа Ту-154 пока загадка

По итогам анализа записей «черных ящиков» Ту-154 минобороны, потерпевшего крушение в Черном море, эксперты так и не смогли пока сказать, почему самолет рухнул в море.

В "черном ящике" механизм и пленка оказались в нормальном состоянии, но расшифровать и проанализировать полученные данные оказалось не по силам "специалистам" минобороны - там использовалась технология 80-х годов: пленка, катушки как в магнитофоне. По этой причине военные обратились за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), который совсем недавно подвергся разгрому со стороны государства.

В результате прошло время, но специалисты МАК (уже без кавычек)... не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета, установив, что до столкновения с водой системы лайнера работали в штатном режиме.

Поэтому "специалисты" минобороны основной причиной катастрофы решили считать "ошибки экипажа", однако они пока не смогли установить, какие именно действия летчиков привели к трагедии.

- Это, в общем, естественно для нашей системы, когда реальные специалисты становятся жертвами борьбы за "денежные потоки" и проигрывают "эффективным менеджерам", - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Кто вам сказал, что результаты будут лежать в "черном ящике" на блюдечке с золотой каемочкой? Эти результаты надо еще уметь получить и правильно их интерпретировать. А тут люди не умеют пользоваться магнитофоном "Маяк", что было по силам каждому советскому школьнику... У нас везде победили "эффективные менеджеры", а специалисты везде в заднице. Что до Ту-154 - самолет был старый. Пилоты все делали как обычно, правильно - пилоты были опытные и все у них было на автомате, вероятность глупой ошибки близка к нулю. Да и "защита от дурака" имеется. Все системы самолета тоже работали как обычно. Но машина, судя по всему, была и правда перегружена. Но если б с ней все было в порядке, то все прошло бы без приключений, однако, судя по всему, упала тяга и самолет рухнул. Почему? Тут надо специалистов спрашивать, а они, видимо, не могут признать, что "авиационный секонд-хенд" просто упал и развалился по причине своего изношенного состояния. И будут искать несуществующую ошибку пилотов - получится, что на самолеты минобороны придется клеить автомобильную наклейку "Внимание! путаю педали!" 



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Всего комментариев к статье: 1
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"пленка, катушки как в магнитофоне.Ц
патриот истинный написал 29.01.2017 12:45
Скажите,а пленка у них тоже из тех годов была?Ну там типа СВЕМА?Вот это понимаю, "Советское-значит отличное"!Столько лет прошло,а пленка еще что-то пишет.А то ,что прочесть никто не может,это и не надо,вдруг чего не то найдут.Я вот правда где-то слышал,что эти "черные ящики" придумали еще во время Второй мировой,генерал там авиационный,асс очень известный то ли разбился,то ли застрелился.И на его похороны очень уважаемые люди летели и из за плохой погоды разбились.Вот их начальник и приказал эти "ящики" придумать.И придумали и даже сделали!Да, и вместо пленки там говорят железная проволока была,что-бы не горела.А магнитофоны у них уже и так были.Я вот поначалу подумал,что на этом самолете такой же "ящик" был,ну типа трофейный.Ан нет!Наша разработка,отечественная!Мы все улучшили и модернизировали и теперь наши "черные ящики"лучшие в мире!А прочесть не могут,так это специально,что-бы шпионы всякие не разобрались.А кому надо разберутся,что надо прочтут и как надо напишут!
А уж какие у нас просто ящики-стеклянные,оловянные,деревянные,просто супер! И все с двумя НН,пиндосы обзавидовались.
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