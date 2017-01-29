Минобороны не справилось с технологиями катушечного магнитофона, поэтому катастрофа Ту-154 пока загадка

По итогам анализа записей «черных ящиков» Ту-154 минобороны, потерпевшего крушение в Черном море, эксперты так и не смогли пока сказать, почему самолет рухнул в море.

В "черном ящике" механизм и пленка оказались в нормальном состоянии, но расшифровать и проанализировать полученные данные оказалось не по силам "специалистам" минобороны - там использовалась технология 80-х годов: пленка, катушки как в магнитофоне. По этой причине военные обратились за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), который совсем недавно подвергся разгрому со стороны государства.

В результате прошло время, но специалисты МАК (уже без кавычек)... не обнаружили существенных отклонений в работе систем самолета, установив, что до столкновения с водой системы лайнера работали в штатном режиме.

Поэтому "специалисты" минобороны основной причиной катастрофы решили считать "ошибки экипажа", однако они пока не смогли установить, какие именно действия летчиков привели к трагедии.

- Это, в общем, естественно для нашей системы, когда реальные специалисты становятся жертвами борьбы за "денежные потоки" и проигрывают "эффективным менеджерам", - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Кто вам сказал, что результаты будут лежать в "черном ящике" на блюдечке с золотой каемочкой? Эти результаты надо еще уметь получить и правильно их интерпретировать. А тут люди не умеют пользоваться магнитофоном "Маяк", что было по силам каждому советскому школьнику... У нас везде победили "эффективные менеджеры", а специалисты везде в заднице. Что до Ту-154 - самолет был старый. Пилоты все делали как обычно, правильно - пилоты были опытные и все у них было на автомате, вероятность глупой ошибки близка к нулю. Да и "защита от дурака" имеется. Все системы самолета тоже работали как обычно. Но машина, судя по всему, была и правда перегружена. Но если б с ней все было в порядке, то все прошло бы без приключений, однако, судя по всему, упала тяга и самолет рухнул. Почему? Тут надо специалистов спрашивать, а они, видимо, не могут признать, что "авиационный секонд-хенд" просто упал и развалился по причине своего изношенного состояния. И будут искать несуществующую ошибку пилотов - получится, что на самолеты минобороны придется клеить автомобильную наклейку "Внимание! путаю педали!"