Кинувшаяся под поезд на "Молодёжной" скончалась, дочка в коме, читаем Дмитрия Кедрина

Прыгнувшая под поезд на станции метро «Молодежная» женщина скончалась в больнице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «Женщина, прыгнувшая под поезд на станции метро «Молодежная в субботу, скончалась в больнице в 23:35 28 января», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на станции метро «Молодежная» около 12:00 28 января. Женщина с девятилетним ребенком прыгнула под поезд, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ребенок находится в больнице в состоянии комы.

В данной связи, поскольку причины такого отчаянного шага скончавшейся матери - явно социально-экономические, формационные - полезно вспомнить стихотворение своетского поэта Дмитрия Кедрина. Целиком:

КУКЛА



Как темно в этом доме!

Тут царствует грузчик багровый,

Под нетрезвую руку

Тебя колотивший не раз...

На окне моем - кукла.

От этой красотки безбровой

Как тебе оторвать

Васильки загоревшихся глаз?

Что ж!

Прильни к моим стеклам

И красные пальчики высунь...

Пес мой куклу изгрыз,

На подстилке ее теребя.

Кукле - много недель!

Кукла стала курносой и лысой.

Но не всё ли равно?

Как она взволновала тебя!

Лишь однажды я видел:

Блистали в такой же заботе

Эти синие очи,

Когда у соседских ворот

Говорил с тобой мальчик,

Что в каменном доме напротив

Красный галстучек носит,

Задорные песни поет.

Как темно в этом доме!

Ворвись в эту нору сырую

Ты, о время мое!

Размечи этот нищий уют!

Тут дерутся мужчины,

Тут женщины тряпки воруют,

Сквернословят, судачат,

Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя!

Что же будет с тобой?

Неужели

И тебе между них

Суждена эта горькая часть?

Неужели и ты

В этой доле, что смерти тяжеле,

В девять - пить,

В десять - врать

И в двенадцать -

Научишься красть?

Неужели и ты

Погрузишься в попойку и в драку,

По намекам поймешь,

Что любовь твоя -

Ходкий товар,

Углем вычернишь брови,

Нацепишь на шею - собаку,

Красный зонтик возьмешь

И пойдешь на Покровский бульвар?

Нет, моя дорогая!

Прекрасная - нежность во взорах

Той великой страны,

Что качала твою колыбель!

След труда и борьбы -

На руке ее известь и порох,

И под этой рукой

Этой доли -

Бояться тебе ль?

Для того ли, скажи,

Чтобы в ужасе,

С черствою коркой

Ты бежала в чулан

Под хмельную отцовскую дичь,-

Надрывался Дзержинский,

Выкашливал легкие Горький,

Десять жизней людских

Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту

Опять я услышу, что начат

Полуночный содом,

Что орет забулдыга-отец,

Что валится посуда,

Что голос твой тоненький плачет,-

О терпенье мое!

Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы,

И пьяного грузчика свяжут,

И нагрянут в чулан,

Где ты дремлешь, свернувшись

в калач,

И оденут тебя,

И возьмут твои вещи,

И скажут:

"Дорогая!

Пойдем,

Мы дадим тебе куклу.

Не плачь!"