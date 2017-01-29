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Московский листок

Кинувшаяся под поезд на "Молодёжной" скончалась, дочка в коме, читаем Дмитрия Кедрина

Опубликовано 29.01.2017 в разделе комментариев 0

москва литература кризис ссср дети
Кинувшаяся под поезд на "Молодёжной" скончалась, дочка в коме, читаем Дмитрия Кедрина

Прыгнувшая под поезд на станции метро «Молодежная» женщина скончалась в больнице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города. «Женщина, прыгнувшая под поезд на станции метро «Молодежная в субботу, скончалась в больнице в 23:35 28 января», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на станции метро «Молодежная» около 12:00 28 января. Женщина с девятилетним ребенком прыгнула под поезд, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ребенок находится в больнице в состоянии комы.

В данной связи, поскольку причины такого отчаянного шага скончавшейся матери - явно социально-экономические, формационные - полезно вспомнить стихотворение своетского поэта Дмитрия Кедрина. Целиком:

 

КУКЛА


Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз...
На окне моем - кукла.
От этой красотки безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?

Что ж!
Прильни к моим стеклам
И красные пальчики высунь...
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле - много недель!
Кукла стала курносой и лысой.
Но не всё ли равно?
Как она взволновала тебя!

Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.

Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя!
Что же будет с тобой?
Неужели
И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять - пить,
В десять - врать
И в двенадцать -
Научишься красть?

Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя -
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею - собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?

Нет, моя дорогая!
Прекрасная - нежность во взорах
Той великой страны,
Что качала твою колыбель!
След труда и борьбы -
На руке ее известь и порох,
И под этой рукой
Этой доли -
Бояться тебе ль?

Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь,-
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту
Опять я услышу, что начат
Полуночный содом,
Что орет забулдыга-отец,
Что валится посуда,
Что голос твой тоненький плачет,-
О терпенье мое!
Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут,
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись
в калач,
И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,
И скажут:
"Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!"



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