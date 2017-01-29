Добро пожаловать домой: ФСБ провела обыск в редакции "Новостей Севастополя"

Федеральная служба безопасности провела обыски в редакции интернет-портала «Новости Севастополя», одно из наиболее популярных севастопольских изданий, на котором часто выходят заметки критического содержания в адрес городских чиновников и работников силовых структур.

«Пришли в 7 утра, сообщили, что против одного из блогеров, писавших на наш сайт, возбуждено уголовное дело за клевету: в своих публикациях тот называл сотрудника прокуратуры Гагаринского района наркоманом. Изъяли редакционные ноутбук и планшет», — рассказал «Новой газете» главный редактор издания Александр Карлюк.

Карлюк отметил, что сам был допрошен по делу в качестве свидетеля.

- Ну по российской практике от свидетеля до обвиняемого дистанция совсем небольшая, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот проанализируют то, что нашли во время обыска, и вполне могут переквалифицировать статус. Хотя статья о клевете в Уголовном кодексе далеко не относится к тяжким и уж никак не касается государственной безопасности. Почему этим занимается ФСБ? Потому что объектом возможной клеветы стал сотрудник прокуратуры, а не простой гражданин? И, кстати, а что если и правда наркоманом окажется?.. Там по части два либо штраф, либо обязательные работы на 240 часов. И сама статья то декриминализируется, уходя в административное право, то возвращается в УК. Теперь вот опять обсуждается ее декриминализация. Какой там вообще может быть обыск, тем более у свидетеля? Что они хотели найти в редакции такого, что может скрываться? Изъяли ноутбук и планшет. Зачем? Ведь сервера, на которых все что нужно находится, вполне доступны для ФСБ по первому требованию. Надеются обнаружить "соучастие" редактора? Все это позволяет отчетливо предположить политическую подоплеку дела, тем более, что вопреки малости самого возможного правонарушения, делом занимается всесильное ведомство, по сути политическая полиция. Хотя там и для участкового нет работы... Даже самый поверхностный анализ "Новостей Севастополя" демонстрирует вполне адекватную, но далеко не сервильную позицию по отношению к местным властям. И что? Решили "закрутить гайки"? Показать "кузькину мать" в стиле Никиты Хрущева, кстати, и передавшем Крым Украине? Хорошее начало для "возвращения в родную гавань", ничего не скажешь...