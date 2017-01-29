Генеральский курорт на Иссык-Куле обойдётся сырьевой империи в 4,5 млн долларов за год

Россия ежегодно будет платить Киргизии 4,5 млн долларов в год за размещение военной базы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соглашение сторон. В документе не уточняется численность российского контингента. Согласно нему, все российские формирования на территории Киргизии получают статус подразделений объединенной базы. РФ будет эксплуатировать узел связи на площади 811,2 гектара и испытательную базу с участком в акватории озера Иссык-Куль.

"Ежегодная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 502 тыс. 495 долларов США", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Киргизия долгое время пыталась решить вопрос с иностранными военными базами в стране. РИА "Новости" напоминает, что в 2014 году после истечения договора была закрыта американская авиабаза "Манас".

На итоговой пресс-конференции по итогам 2016 года президент страны Алмазбек Атамбаев дал понять, что и российскую базу ждет тот же сценарий: "Киргизстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы... Конечно, это, может, кому-то не нравится, но я смог донести эту мысль до президента России (Владимира Путина), и он меня понял... Имейте в виду, что по российской базе (предыдущим президентом страны) Бакиевым был подписан полноценный договор, там сказано, с этого года действующий срок заканчивается, после этого военная база должна была остаться на 49 лет и продлеваться потом на 25. Мы оставили только на 15 лет".

При Бакиеве, в 2009 году, в Киргизии были размещены четыре базы Вооруженных сил РФ и ОДКБ: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Напомним, Россия пока не собирается создавать новые военные базы за рубежом, заявила 23 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам 23 января. Подчеркнув важность подписанного на предыдущей неделе соглашения между Россией и Сирией о расширении и модернизации пункта обеспечения Военно-морского флота РФ в сирийском Тартусе, Матвиенко заверила, что "ни о каких других военных базах речи не идет, сегодня этот вопрос не обсуждается", передает РИА "Новости".

Ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Россия не обсуждает с Ливией создание военных баз на территории этой страны на африканском континенте. "Таких переговоров не ведется", - заверил он.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что созданная в сирийском Тартусе база ВМФ может служить примером того, что военно-морское сотрудничество между государствами может быть "направлено не против кого-то, а, напротив, для кого-то".

21 января швейцарская газета Neu Zurcher Zeitung сообщила, что ливийские власти уже подписали соглашение, в котором говорится о планах России построить две военные базы - в Тобруке и Бенгази.

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