Мосгорсуд рассмотрит вопрос о возврате "дела о референдуме" в прокуратуру

30 января в 15:00 в зале 331 Московского городского суда состоится рассмотрение жалобы журналиста Александра Соколова на решение Тверского суда о продлении ареста на 6 месяцев и отказ возвращать "дело о референдуме" в прокуратуру в связи с наличием грубых нарушений закона в обвинительном заключении. Соответствующее решение было принято судьей Тверского суда Алексеем Криворучко 10 ноября прошлого года в рамках предварительного заседания. Также жалобы были поданы и другими преследуемыми по делу против Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") Юрием Мухиным, Кириллом Барабашом и Валерием Парфеновым, сообщил адвокат журналиста Алексей Чернышев. Уже 1,5 года они заключены в тюрьму по обвинению в инициативе референдума по вопросу принятия закона об оценке избирателями органов власти, что столичные следователи сочли экстремизмом.

В жалобе, которая будет рассматриваться, Соколов отметил следующее:

"Обвинительное заключение составлено с грубейшими нарушениями ч.4 ст.7, ч.1 ст.220 УПК РФ и других норм закона.

1) В обвинительном заключении отсутствует существо обвинения в совершении какого-либо преступления.

Что говорит следствие? Попробуем проследить “логику”. Вот было общественное движение “Армия Воли Народа” (МОД “АВН”), которое имело “благовидную” задачу по проведению референдума. Мосгорсуд в октябре 2010 года запретил МОД “АВН” за распространение неугодной листовки. А вот есть Инициативная группа по проведению референдума “За ответственную власть” (ИГПР “ЗОВ”). Цель ИГПР “ЗОВ” по проведению референдума похожа на инициативу референдума МОД “АВН”, а значит ИГПР “ЗОВ” - это лишь формально переименованное МОД “АВН”. Правда, на самом деле цель ИГПР “ЗОВ” по проведению референдума - это тоже лишь “благовидный предлог”, а настоящая цель обвиняемых состоит в распространении неких экстремистских материалов. При этом деятельность по “организации экстремистской организации” была пресечена правоохранительными органами (то есть за 5 лет существования ИГПР “ЗОВ” ни одного экстремистского материала распространить не успела). Вот за это организаторам ИГПР “ЗОВ” надо дать до 8 лет лагерей.

Возникает ряд вопросов к такой “логике” следствия. Во-первых, ну хорошо, ну организовывала ИГПР “ЗОВ” проведение референдума. А экстремизм-то здесь в чем? Участие в подготовке референдума - право народа, защищаемое ст.3, 32 Конституции РФ и ст. 141 УК РФ. Кроме того, и у НСДАП, и у “Единой России”, как и любой партии, была цель попасть в парламент. По “логике” следователя Талаевой получается, что “Единая Россия” - это переименованная НСДАП, не так ли?

Во-вторых, ну хорошо, предположим, референдум лишь некое прикрытие, а настоящей целью ИГПР “ЗОВ” было распространение неких экстремистских материалов. Тот же вопрос: а экстремизм-то здесь в чем? Распространение экстремистских материалов по закону не является преступлением. Экстремистской деятельностью, согласно ст.1 114-ФЗ, является распространение ЗАВЕДОМО экстремистских материалов - то есть признанных судом таковыми и включенных в специальный федеральный список. Ни одного такого материала у обвиняемых за 16 месяцев не найдено и в обвинительном заключении не указано - в природе их просто не существует.

Не удивительно, что многократные требования разъяснить сущность обвинения были встречены полной неспособностью следствия сделать это: фактически оно признало, что само не понимает, в чем существо обвинения.

В-третьих, я и другие преследуемые уже 16 месяцев лишены свободы по недоказанному обвинению (то есть без всякого суда!) в подготовке административного правонарушения, за которое полагается штраф до 3 тыс. руб., либо арест до 15 суток. Согласно ст.20.29 КоАП, “массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток”.

Более того, материалы оконченного расследованием уголовного дела были представлены следствием с опозданием в 2 месяца, что согласно ч.4,5,6 ст.109 и ч.6 ст.236 УПК РФ является безусловным основанием для освобождения. Тем не менее нас продолжают незаконно удерживать под стражей.

Зато помощников "воров в законе" подопечные уже экс-главы СУ по ЦАО Алексея Крамаренко с радостью готовы освобождать (по €500 тыс. за душу, как это видно из дела Шакро Молодого). Что это, если не разжигание социальной розни против соцгрупп “участники референдума” и “журналисты, занимающиеся антикоррупционными расследованиями” в пользу социальной группы “криминальные авторитеты, имеющие деньги на взятку следователям”?

2) Из обвинительного заключения исключены любые доказательства стороны защиты.

Из 119 ходатайств стороны защиты по различным вопросам приобщения доказательств невиновности лишь 2 были частично удовлетворены следователем Талаевой. По 117 - полный отказ.

Дошло до смешного. Защита ходатайствовала приобщить к делу документы, подтверждающие, что ИГПР “ЗОВ” - это структура официально зарегистрированного межрегионального общественного движения “За ответственную власть” (МОД “ЗОВ”), выделенная для ведения деятельности строго в рамках конкретного закона - ФКЗ “О референдуме РФ”. МОД “ЗОВ” (ИГПР “ЗОВ”) зарегистрировано 01.07.2008 (ОГРН 1087799027700) - за 3 года до вступления решения о запрете МОД “АВН” в силу, что ещё ярче демонстрирует бредовость обвинения. Следователь Талаева ходатайство удовлетворила, однако самих документов в деле нет, их уничтожили!

Несмотря на прямое требование закона объективно и всесторонне расследовать уголовное дело, фактически сторона обвинения наплевала на любые факты, противоречащие изложенной выше “логике” обвинения.

Однако полностью это сделать не удалось, как мы увидим далее.

3) В обвинительном заключенииотсутствуют доказательства совершения преследуемыми какого-либо преступления. Наоборот, собранные доказательства говорят о совершении преступлений против обвиняемых.

Что из себя представляет уголовное дело? Активно фабрикуется оно с февраля 2014 года, когда за несколько дней до начала Олимпиады у меня и других преследуемых по поручению следователя СУ по ЦАО Бычкова были проведены первые обыски в рамках у/д 791024. Из него следователь Талаева в июле 2015 выделила нынешнее у/д 385061.

За 2,5 года доблестного расследования подчиненные главы СУ по ЦАО Крамаренко и его зама Хурцилавы насобирали 20 томов уголовного дела на 5700 листах, включая около 900 постановлений, рапортов и протоколов, 300 подслушанных разговоров и изъятых у преследуемых документов.

Из всего этого следователь Талаева, которой, подчеркнем, 14 месяцев нашей пытки в тюрьме никто не мешал фабриковать дело, отобрала в обвинительное заключение 115 “доказательств обвинения”. Из них:

- 0 материалов, признанных судом экстремистскими (вообще из 5700 листов дела нет ни одной экстремистской листовки ИГПР “ЗОВ”!);

- 0 доказательств, где бы указывалось, что преследуемые ставили цель распространять экстремистские материалы;

- 0 доказательств того, что преследуемые осуществляли деятельность, за которую Мосгорсуд запретил МОД “АВН”, или выступали бы от имени МОД “АВН”;

- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта 114-ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”, нет даже упоминания об этом;

- 0 доказательств нарушения хоть какого-то пункта ФКЗ “О референдуме РФ”, в рамках которого действовала ИГПР “ЗОВ”.

Наоборот:

- все 115 материалов не опровергают, что ИГПР “ЗОВ” готовила референдум;

- более 57 из 115 “доказательств обвинения” (в т.ч. 23 показания свидетелей и 4 экспертизы) прямо говорят о том, что преследуемые занимались подготовкой референдума;

- более 53 “доказательств обвинения” (в т.ч. 21 показание свидетелей и 4 экспертизы) говорят о том, что ИГПР “ЗОВ” добивались принятия на референдуме поправок к Конституции и Закона “Об оценке президента и депутатов ФС РФ народом России”, привет рамках которого граждане смогли бы оценивать и даже поощрять своих избираемых слуг по итогам правления;

- более 22 “доказательств обвинения” прямо подтверждают, что после принятия такого закона президент РФ в случае одобрения деятельности мог бы быть награжден избирателями званием Героя России.

Иными словами:

- более 57 “доказательств обвинения”говорят о совершении следователями СУ по ЦАО тяжкого экстремистского преступления по ст. 141 УК РФ -воспрепятствование участию в подготовке референдума;

- более 53 “доказательств обвинения”говорят о запрете СУ по ЦАО самой идеи ответственности органов власти перед избирателями и лишении народа права оценивать работу президента и депутатов;

- более 22 “доказательств обвинения” говорят о лишении следователями СУ по ЦАО президента РФ В.В.Путина вероятной награды по итогам всенародной оценки.

И какой вывод можно сделать исходя из такого набора доказательств? Вину в чем признать? Мы должны признать, что выдвигать инициативу референдума, оценивать деятельность органов власти, предлагать законопроект, по которому избиратели могли наградить президента - это экстремизм, так получается?

Как ни парадоксально, составленное следствием обвинительное заключение доказывает вину самого следствия в совершении тяжкого экстремистского преступления по ч.2 ст.141, а также ст.ст. 144, 282.1, 299, 301 УК РФ - воспрепятствование журналистской деятельности и участию в подготовке референдума путем заведомо незаконного преследования и лишения свободы, с использованием служебных полномочий и в составе экстремистского сообщества следователей, прокуроров и судей.

Поэтому закон и здравый смысл требуют возврата дела на дорасследование, переквалификации обвинения (со статьи 282.2 - на ст.ст. 141, 144, 282.1, 299, 301 УК РФ) и замены фамилий обвиняемых (на Талаеву, Бычкова, Крамаренко, Хурцилаву и пр.).”

- говорится в жалобе Александра Соколова.

Признанные политзаключенными журналист Александр Соколов, писатель Юрий Мухин, гражданский активист Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш уже 18 месяцев лишены свободы по обвинению в подготовке референдума в рамках Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"). Журналист Александр Соколов ранее отмечал, что преследование в отношении него может быть связано с его исследованиями коррупционных потерь государства при строительстве олимпийских объектов, космодрома "Восточный" и реализации других проектов госкорпораций.