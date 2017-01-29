В Литве предложили отнять у России Калининградскую область

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил рассмотреть вопрос о том, кому должна принадлежать Калининградская область. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году», сообщает портал Baltnews.lt.
По мнению депутата, эти земли не должны принадлежать России, так как время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для нее закончилось. Он считает, что тему отторжения Калининградской области от России должна поднять либо Литва, либо руководство Европейского союза. В ином раскладе Литва и ЕС должны совместно решить будущее этих земель.
- Спартанцы в таких случаях говорили "приди и возьми", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, размещение американского батальона в Прибалтике придает сил и уверенности... Но я бы для начала посоветовал Литве пересмотреть собственные послевоенные границы - вернуть Польше Виленский край, подаренный ей тираном Сталиным во время "советской оккупации". Я считаю, что освободившаяся от советской тирании Литва должна с презрением отказаться от сталинских подачек и вернуть их прежнему владельцу. Кстати, и послевоенный подарок Сталина, часть Восточной Пруссии, вошедней в состав Литвы как Клайпедский край, тоже надо бы вернуть Германии. Разве нет? Кстати, подарки Сталина могли бы вернуть Польше и Украина с Белоруссией. И тогда, думаю, Россия тоже должна была бы вернуть Калининградскую область законному владельцу - кому, кстати? Ну разумеется, ГДР, Германской демократической республике, незаконно ликвидированному члену ООН - в полном соответствии с принципом нерушимости послевоенных границ в Европе. Ведь ГДР стала первой жертвой нарушения этого принципа, не так ли? Не будем напоминать про раздел Югославии и перекраивание границ входивших в нее республик - было ведь и более ранее нарушение принципа нерушимости границ. А как иначе назвать выход трех прибалтийских республик из состава СССР? Есть всеми признанный преемник - РФ, вот в состав России и нужно возвращать Литву, Латвию и Эстонию, заключать с ними союзные договора - и вперед, в единую семью народов! Ведь сами люди просят - не так ли? Требуют вернуть статус-кво послевоенной Европы. Я считаю, надо поддержать...
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доктор жЫдоведоФФДальС/*/Ский написал 29.01.2017 20:32
Так понятно куда = каклам, для получения долгожданного безвиза.
Никакие границы не сдержат хохлопедерастов, так и ломанутся в цЭэвропу.
рп написал 29.01.2017 20:30
Чухна - Ыстония
Шпроты делают в Латвии
Литва - это где нет вообще нихрена!
ГЕРХАРД написал 29.01.2017 20:29
Что,до сих пор,слепо-глухо-немые?За это ж баблос,светит,офуенный,личный.Как от японцев.,норвежцев,на личный счет.Китайцы даром границу перекроили,засыпали русло,и всех делов.Калининград не надо блокировать как Крым.Сам уйдет.Ломанется,даже,с радостью.Нах,этот сортир.Все зависит от умонастроения немцев.
возвращение взад написал 29.01.2017 20:28
С чего бы? Разве СССР что-то отбирал у Китая в Приморье?
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А разве Украина отбирала у Росии Крым или Донбасс? Дурной пример заразительный. Будет забавно , если процессы перетекания территорий от России соседям начнется сразу в 20 местах. Кого кремль начнет пугать искандерами первым?
Это что?! написал 29.01.2017 20:23
Ума нет, считай-калека...
Анатолий Баранов хорошо прокомментировал. Евроскоты, конечно, обнаглели...
доктор жЫдоведоФФДальС//Ский,Ё написал 29.01.2017 20:21
Это, где из кильки шпроты делают? Чухна какая-то, не...
патч написал 29.01.2017 20:15
А история - это наука, которую украинцам знать не положено.
аврпв написал 29.01.2017 20:13
Память написал 29.01.2017 20:07
ГЕРХАРД написал 29.01.2017 20:04
ГЕРХАРД написал 29.01.2017 20:00
лиха беда начало написал 29.01.2017 20:00
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Почему бы не начать с России?
А на счет словоблудия , то что несет автор никого не убежлает. Как разговор в пивнушке среди алкашни на международные теми. А вот слова европарламентария пробный шар , призванный начать приучать российское руководство , рос пипл и все мировое сообщество , что с России так можно , нужно, и это реальные планы.
СтарпЁр написал 29.01.2017 19:59
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