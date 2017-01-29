В Литве предложили отнять у России Калининградскую область

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил рассмотреть вопрос о том, кому должна принадлежать Калининградская область. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году», сообщает портал Baltnews.lt.

По мнению депутата, эти земли не должны принадлежать России, так как время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для нее закончилось. Он считает, что тему отторжения Калининградской области от России должна поднять либо Литва, либо руководство Европейского союза. В ином раскладе Литва и ЕС должны совместно решить будущее этих земель.

- Спартанцы в таких случаях говорили "приди и возьми", - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Видимо, размещение американского батальона в Прибалтике придает сил и уверенности... Но я бы для начала посоветовал Литве пересмотреть собственные послевоенные границы - вернуть Польше Виленский край, подаренный ей тираном Сталиным во время "советской оккупации". Я считаю, что освободившаяся от советской тирании Литва должна с презрением отказаться от сталинских подачек и вернуть их прежнему владельцу. Кстати, и послевоенный подарок Сталина, часть Восточной Пруссии, вошедней в состав Литвы как Клайпедский край, тоже надо бы вернуть Германии. Разве нет? Кстати, подарки Сталина могли бы вернуть Польше и Украина с Белоруссией. И тогда, думаю, Россия тоже должна была бы вернуть Калининградскую область законному владельцу - кому, кстати? Ну разумеется, ГДР, Германской демократической республике, незаконно ликвидированному члену ООН - в полном соответствии с принципом нерушимости послевоенных границ в Европе. Ведь ГДР стала первой жертвой нарушения этого принципа, не так ли? Не будем напоминать про раздел Югославии и перекраивание границ входивших в нее республик - было ведь и более ранее нарушение принципа нерушимости границ. А как иначе назвать выход трех прибалтийских республик из состава СССР? Есть всеми признанный преемник - РФ, вот в состав России и нужно возвращать Литву, Латвию и Эстонию, заключать с ними союзные договора - и вперед, в единую семью народов! Ведь сами люди просят - не так ли? Требуют вернуть статус-кво послевоенной Европы. Я считаю, надо поддержать...