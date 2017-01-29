Ответ Трампа Рианне должен быть посуровей, чем то, что сказано Мадонне

Американская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое», — говорится в сообщении.

Рианна не указывает, с чем именно связано ее недовольство. Предположительно, речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.

Сама Рианна родилась на Барбадосе.

Резкие высказывания в адрес Трампа ранее прозвучали и из уст Мадонны. Певица выступила на женском марше 21 января, ее речь изобиловала матерными выражениями. Она «послала» республиканца и призналась, что думала о том, чтобы «взорвать Белый дом». Позже артистка объяснила свое поведение. По ее словам, она хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».

В ответ политик назвал поступок певицы позорным для США, а саму Мадонну — отвратительной.

Напомним, Мадонна находится в оппозиции к Трампу, поэтому приняла участие в женском марше, который завершился в центре Вашингтона. Похожие выступления прошли в ряде городов США. Участники акции обвиняют нового президента страны в расизме и сексизме.

Певица назвала момент инаугурации Трампа ужасающим. По ее словам, субботние марши - это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Она призвала единомышленников объединиться и вместе пройти "через эту тьму" и показать, что они "не боятся и не одиноки". Президент США никак не высказался по этому поводу, но уже раскритиковал некоторые СМИ за политику освещения его вступления в должность.

- Ну что ж, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - толерантная Америка, и тут права сексуальнейшая Рианна, заканчивается у нас на глазах, и самое смешное, что рады этому более всех русские нацики, которых такие, как Трамп буржуазные ксенофобы жалуют явно не более мексиканцев, и не на словах, а на деле, как потенциальных мигрантов-невозвращенцев; или же наша насмотревшаяся "Брата-2" и истосковавшаяся по сильной руке фюрера фашня надеется, что к ней "белые братья" будут относиться не сквозь частнособственнические очки, если русские захотят насветить "братьев"-куклукс-клановцев? кому интересно - поичтайте, как меня не пустили в США (имущественный ценз не прошёл)...

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