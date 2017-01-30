Церковникам не нравится "Бессмертный полк": слишком много красноармейцев!

Как известно, г-жа Поклонская вызвала скандал во время акции "Бессмертного полка" на день Победы, когда вышла туда с портретом царя Николая Второго. Который никаким боком к Победе советского народа в Великой Отечественной войне не был причастен. Тогда этот эпатажный шаг вызвал у многих совершенно справедливое возмущение и негодование, как размывание смыслов и содержания акции. И вот теперь "в кустах неожиданно оказался рояль": сомнительную затею Поклонской не только поддержала, но и предложила дальше развить РПЦ.

Официальный представитель РПЦ Дмитрий Рощин призвал разбавить портреты бойцов и командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии на акции "Бессмертный полк" портретами более верных слуг Престол-Отечества: ветеранами Первой мировой и Отечественной войны 1812 года. «Чтобы это была некая ретроспектива русской героической истории. И тогда уже, потому что это будет более естественно, там будут появляться некие образы, связанные с этими войнами. Потому что не у всех людей советского времени чётко сформулировано, что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась в том числе благодаря молитве».

Ну что ж, всё логично. Этого и следовало ожидать. Няш-Мяш была только "первой ласточкой", которая захотела превратить шествие с портретами красноармейцев в очередной надрывный плач по пресловутой "России, Которую Мы Потеряли".

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ г-н Рощин привёл весьма оригинальный довод в обоснование своей инициативы: «Мы бесконечно не можем выезжать на победе в Великой Отечественной войне. Хоть это и великая веха нашей истории, но прошло очень много лет, и то, что мы этим прикрываемся, говорит о том, что других побед особых не было. А нам нужны новые победы». Но неужто позорный развал и разгром, который постиг русскую императорскую армию в Первой мировой войне — это такая чаемая "новая победа"? А итоги Отечественной войны 1812 года — это, конечно, победа, спору нет, но уж никак не "новая".

Так зачем всё это нужно? Совершенно ясно, зачем: затем же, зачем и на Украине сейчас собираются заменить празднование Дня Победы 9 Мая на праздник 8 мая — день то ли траура, памяти и скорби (то есть откровенно перейти в лагерь побеждённых в тот день), то ли "примирения" (очевидно, примирения с нацистами и фашистами, при полном запрете в стране деятельности коммунистов).

По этому пути церковники, очевидно, хотят толкнуть и Россию, призывая отказаться от того, что, может быть, только и сохраняет пока её целостность и самосознание — чувство общей победы в Великой войне с фашизмом. Тот факт, что это антисоветское "переформатирование" очевидно приведёт в конечном итоге к тому же, к чему привёл и злополучный "евромайдан" — то есть к распаду страны и гражданской войне, господа булкохрусты и церковники, вроде г-на Рощина, то ли не додумывают до конца, то ли, наоборот, додумывают (что, конечно, ещё хуже)... Зачем? Ну, а зачем украинские антисоветчики — оранжевые, майданцы и прочие реакционеры всех мастей — с маниакальной настойчивостью вели и толкали свою страну к нынешней катастрофе?..

Хотя, спрашивается, кто запрещает господам булкохрустам устраивать свои унылые плачи по РКМП хоть каждый день? С любыми портретами любых героев престол-отечества, которые им нравятся и которых они смогут найти. Но, как видно, они трезво понимают, что на такие шествия просто никто не пойдёт...