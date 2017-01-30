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Московский листок

Британия вступает в "холодную" Крымскую войну

Опубликовано 30.01.2017 в разделе комментариев 5

война великобритания флот королева
Британия вступает в "холодную" Крымскую войну

ВМС Великобритании впервые со времен окончания "холодной войны" направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает газета Sunday Mail. Эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Ну Британия уже давно посылает четкий сигнал, например, в Афганистане уже полтора десятка лет посылает. Сохраняя второй по численности после США контингент в этой стране, причем в прошлом году он был еще и увеличен. Есть некоторая задержка с наступлением демократии в Афганистане - войска НАТО стоят там уже в полтора раза дольше, чем ограниченный контингент советских войск.

Еще Британия посылает сигнал в Ираке. Тоже второй по численности контингент после США. И с тем же блистательным результатом, что в Афганистане.

Судя по всему, сигнал Украине тоже будет идти лет 15, не меньше. С таким же количеством демократии, суверенитета и независимости, как в Афганистане и Ираке. И таким же количеством потерь, надо думать.

По уровню ВВП на душу населения успехи Украины неоспоримы, она находится на 134 месте в мире (1800 долларов). Это намного круче, чем Афганистан, идущий по пути свободы и прогресса уже довольно долго - там 175-е место и 500 долларов на душу населения. Но еще пока отстает от Ирака, занимающего в рейтинге МВФ 99-е место с 4 тысячами долларов на душу. И судя по динамике, Украина явно движется в сторону Афганистана, скатившись с 3 тысяч долларов на душу в 2014-м до 1800 в 2016-м и перспектива на 2017-й далеко не радужная: в будущем году Украина уступит место в рейтинге Республике Конго, Соломоновым островам, Никарагуа, Джибути, Лаосу и другим лидерам свободного мира... Так что самое время принимать у себя британский эсминец - портовые проститутки в Одессе уже изготовились поднимать национальный доход.

На Донбассе опять идут бои. Видимо, миротворческие усилия Британии и других стран свободного мира приносят плоды.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Каково ВВП на душу населения в ДНР-ЛНР?
апи написал 30.01.2017 00:54
А какая разница?
Украинская оккупация части ДНР и ЛНР не может не привести к проблемам. Но донбассцы выгонят оккупантов и заживут нормально.
А Украина умерла, поэтому воняет.
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Re: Забери у России нефть
пваы написал 30.01.2017 00:52
А ты попробуй - забери!
Вот Россия пришла и забрала Крым.
Украина пришла и плачет.
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у Украины и Ирака долларов-на рыло бла бла бла(А.Б.)
Винни написал 30.01.2017 00:42
Забери у России нефть , народ с голоду подохнет. С 2 долларами в день на нос. К тому идет.
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(без названия)
советник написал 30.01.2017 00:35
Каковы успехи Новороссии? Каково ВВП на душу населения в ДНР-ЛНР?
Да, на Донбассе опять идут бои. Российская оккупация не может не привести к войне
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(без названия)
стоик675 написал 30.01.2017 00:12
Галерных поставили задачу - чем больше пошлете русских на убой в Сирию, тем больше арестованных активов чиновников освободят?
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